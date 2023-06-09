"Диво-жінку" Галь Гадот захейтили у соцмережах через відвідування ЛГБТ-прайду

Акторка та модель Галь Гадот. Фото: Google

В ізраїльському Тель-Авіві добігає завершення ЛГБТ-прайд, який є одним з найбільших та найпопулярніших у світі. Цього року він триває з 4 по 10 червня. Зазвичай, червень — місяць рівності. Тому по всьому світу проводяться мітинги та інші заходи на тему прав членів ЛГБТ-спільноти. На прайд в Тель-Авіві завітала відома акторка та модель Галь Гадот.

Втім, під її дописом в Instagram кінозірка нарвалась на хейтерів.

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Подробиці

38-річна зірка фільмів "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Диво-жінка" та інших стрічок, опублікувала фото та відео з пляжу біля Середземного моря в центрі Тель-Авіву.

Модель й переможниця конкурсу "Міс Ізраїль-2004" лаконічно підписала світлини: "Любов є любов. І парад TLV (абревіатура Тель-Авіву. — Ред.) чудово святкує це".

Скриншот: Instagram/gal_gadot

Більшість коментарів під публікацією здивували багатьох правозахисників та користувачів соцмережі. Бо замість того, аби підтримати Галь та представників ЛГБТ-спільноти, підписники кінозірки захейтили її.

Ми не очікували від вас цього.Це харам (в ісламі вчинки й речі, що є забороненими. — Ред.) у всіх релігіях

Якщо ти підтримуєш їх, то чому ти одружилась з чоловіком?

Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Луки 23:34

Бог створив Адама і Єву, а не Адама і Джона.

На жоден з коментарів кінозірка, яка побудувала успішну кар’єру в Голлівуді, не відповіла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батько співака Джастіна Бібера образив ЛГБТ–спільноту. Також ми розповідали, що учасника "Холостячки-2", Андрія Хветкевича, який вийшов заміж за свого бойфренда, захейтили за відверті поцілунки.