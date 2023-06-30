"Чудо-женщина" Галь Гадот в прозрачном платье украсила страницы легендарного глянца

Актриса Галь Гадот. Фото: Vogue

Актриса Галь Гадот приняла участие в фотосессии для Vogue. Звезда во всей красе продемонстрировала стройную фигуру и поделилась мыслями по поводу своего материнства.

Об этом пишет Vogue.

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Галь Гадот воспитывает троих дочерей. По словам звезды, благодаря детям она познала любовь, которую никогда не испытывала.

Актриса Галь Гадот. Фото: Vogue

Актриса Галь Гадот. Фото: Vogue

Актриса Галь Гадот. Фото: Vogue

"Они научили меня тому, что я могу гораздо больше, чем думаю. Дети тоже учатся, но не тому, о чем ты им говоришь, а тому, какой пример они видят в тебе", — поделилась звезда фильма "Чудо-женщина".

По словам актрисы, ее мама для нее та самая "чудо-женщина", на которую ей всегда хотелось равняться.

"Она всегда вкладывала в нас с сестрой здоровое семя уверенности в себе. Она невероятный человек", — говорит звезда.

Напомним, в израильском Тель-Авиве прошел ЛГБТ-прайд, являющийся одним из самых больших и популярных в мире. Мероприятие посетила известная актриса и модель Галь Гадот.

Ранее модель Даша Астафьева порадовала фолловеров серией нежных фотографий.