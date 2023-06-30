"Чудо-женщина" Галь Гадот в прозрачном платье украсила страницы легендарного глянца
Актриса Галь Гадот приняла участие в фотосессии для Vogue. Звезда во всей красе продемонстрировала стройную фигуру и поделилась мыслями по поводу своего материнства.
Об этом пишет Vogue.
Здоровая самоуверенность
Галь Гадот воспитывает троих дочерей. По словам звезды, благодаря детям она познала любовь, которую никогда не испытывала.
"Они научили меня тому, что я могу гораздо больше, чем думаю. Дети тоже учатся, но не тому, о чем ты им говоришь, а тому, какой пример они видят в тебе", — поделилась звезда фильма "Чудо-женщина".
По словам актрисы, ее мама для нее та самая "чудо-женщина", на которую ей всегда хотелось равняться.
"Она всегда вкладывала в нас с сестрой здоровое семя уверенности в себе. Она невероятный человек", — говорит звезда.
Напомним, в израильском Тель-Авиве прошел ЛГБТ-прайд, являющийся одним из самых больших и популярных в мире. Мероприятие посетила известная актриса и модель Галь Гадот.
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