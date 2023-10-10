"Диво-жінку" Галь Гадот можуть забрати в ізраїльську армію

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/gal_gadot/

Акторка Галь Гадот може піти захищати Ізраїль під час війни в країні. Знаменитість проходила службу в рядах ЦАХАЛ.

Про це пише Daily Mail.

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Зіркова підтримка Ізраїлю

"Диво-жінка" Галь Гадот з перших хвилин вторгнення палестинського угрупування ХАМАС на територію Ізраїлю висловилася на підтримку батьківщини. Акторка закликала світ не залишатися осторонь.

"Я підтримую Ізраїль, і ви також повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі акти терору!", — написала в соціальних мережах Гадот.

Зараз у своїх соцмережах зірка фільму "Диво-жінка" активно розповідає про події в Ізраїлі, а також просить своїх шанувальників підтримувати сили оборони країни.

Фанати акторки заговорили про те, що вона сама може піти захищати країну. Майже 16 років тому Гадот служила у лавах армії Ізраїлю. Зірка була бойовою інструкторкою.

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Нагадаємо, Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів, де він зараз перебуває.

Також ми писали, що Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок.