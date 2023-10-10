Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Диво-жінку" Галь Гадот можуть забрати в ізраїльську армію arrow

"Диво-жінку" Галь Гадот можуть забрати в ізраїльську армію

10 жовтня 2023 19:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Диво-жінку" Галь Гадот можуть забрати в ізраїльську армію
Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/gal_gadot/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Галь Гадот може піти захищати Ізраїль під час війни в країні. Знаменитість проходила службу в рядах ЦАХАЛ.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зіркова підтримка Ізраїлю

"Диво-жінка" Галь Гадот з перших хвилин вторгнення палестинського угрупування ХАМАС на територію Ізраїлю висловилася на підтримку батьківщини. Акторка закликала світ не залишатися осторонь.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

"Я підтримую Ізраїль, і ви також повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі акти терору!", — написала в соціальних мережах Гадот.

Зараз у своїх соцмережах зірка фільму "Диво-жінка" активно розповідає про події в Ізраїлі, а також просить своїх шанувальників підтримувати сили оборони країни.

Фанати акторки заговорили про те, що вона сама може піти захищати країну. Майже 16 років тому Гадот служила у лавах армії Ізраїлю. Зірка була бойовою інструкторкою.

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Нагадаємо, Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів, де він зараз перебуває.

Також ми писали, що Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Стало відомо, чи будуть відновлювати Бахмут і за які гроші, — заява Шуляк

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз