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"Чудо-женщину" Галь Гадот могут забрать в израильскую армию

10 октября 2023 19:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Чудо-женщину" Галь Гадот могут забрать в израильскую армию
Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/gal_gadot/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Галь Гадот может пойти защищать Израиль во время войны в стране. Знаменитость проходила службу в рядах ЦАХАЛ.

Об этом пишет Daily Mail.

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"Чудо-женщина" Галь Гадот с первых минут вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля высказалась в поддержку родины. Актриса призвала мир не оставаться в стороне.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

"Я поддерживаю Израиль, и вы тоже должны. Мир не может сидеть в стороне, когда происходят эти ужасные акты террора!", — написала в социальных сетях Гадот.

Сейчас в своих соцсетях звезда фильма "Чудо-женщина" активно рассказывает о событиях в Израиле, а также просит своих поклонников поддерживать силы обороны страны.

Фанаты актрисы заговорили о том, что она сама может пойти защищать страну. Около 16 лет назад Гадот служила в рядах армии Израиля. Звезда была боевым инструктором.

Утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

Напомним, живущий в Израиле Андрей Макаревич рассказал, где он сейчас находится.

Также мы писали, что Галкин, переехавший с Пугачевой в Израиль, вышел на связь.

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