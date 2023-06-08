Батько Джастіна Бібера образив ЛГБТ–спільноту – люди невдоволені

Канадська суперзірка Джастін Бібер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Батько відомого канадського виконавця, автора пісень, музиканта та актора Джастіна Бібера Джеремі Бібер розлютив ЛГБТ-спільноту. 48-річного батька зірки засудили за те, що він нібито образив представників ЛГБТ-спільноти, опублікувавши скандальний допис.

Відповідну публікацію Джеремі Бібер розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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Батько канадської суперзірки Джастіна Бібера запостив райдужний прапор ЛГБТ-спільноти та написав слова, які не дуже порадували користувачів соціальної мережі. Так, Джеремі Бібер акцентував на тому, щоб люди подякували "натуралу цього місяця".

"Не забудьте подякувати натуралу цього місяця за ваше існування", – написав батько канадського виконавця, втім за деякий час Джеремі Бібер видалив цей твіт.

Публікація батька Джастіна Бібера Джеремі Бібера. Фото: скріншот з Twitter

Перед цим Джеремі Бібер розмістив ще один твіт, в якому він закликав користувачів мережі славити родини. За словами батька Джастіна Бібера, сім’ї – це саме те, що прославляє покоління.

"Нам треба славити сім'ї. Ти знаєш, чому ми всі тут! Те, що прославляє це покоління, неймовірно!" – також написав батько Джастіна Бібера.

We need to celebrate families. U know the reason we’re all here! The things this generation glorifies is unbelievable! — Jeremy Bieber (@JeremyBieber) June 5, 2023

За це люди почали залишати невдоволені слова в коментарях, критикуючи його за твіт.

"Вибачте, так, прославимо сім'ї. Три "сім'ї", які ви створили, складаються з трьох різних жінок, які мають дітей. ПРОСЛАВЛЯЄМО СІМ'Ю!", "Отже, ЛГБТК–спільноту не слід прославляти? Тому що ти говориш так, начебто ти саркастичний і прид*рок", "Найгірше, що можна славити, – це ненависть", "Чесно кажучи, я вважаю, що людина, яка покинула свого сина і повернулася до свого життя лише після того, як стала мільйонером, набагато гірша", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Джеремі Бібера. Фото: скріншот з Twitter

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