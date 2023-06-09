"Чудо-женщину" Галь Гадот захейтили в соцсетях из-за посещения ЛГБТ-прайда

Актриса и модель Галь Гадот. Фото: Google

В израильском Тель-Авиве подходит к завершению ЛГБТ-прайд, который является одним из самых больших и популярных в мире. В этом году он проходит с 4 по 10 июня. Как правило, июнь — месяц равенства. Поэтому по всему миру проводятся митинги и другие мероприятия по теме прав членов ЛГБТ-сообщества. Прайд в Тель-Авиве посетила известная актриса и модель Галь Гадот.

Впрочем, под ее сообщением в Instagram кинозвезда нарвалась на хейтеров.

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38-летняя звезда фильмов "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Чудо-женщина" и других лент, опубликовала фото и видео с пляжа у Средиземного моря в центре Тель-Авива.

Модель и победительница конкурса "Мисс Израиль-2004" лаконично подписала фотографии: "Любовь есть любовь. И парад TLV (аббревиатура Тель-Авива. — Ред.) прекрасно празднует это".

Скриншот: Instagram/gal_gadot

Большинство комментариев под публикацией удивило многих правозащитников и пользователей соцсети. Поскольку вместо того, чтобы поддержать Галь и представителей ЛГБТ-сообщества, подписчики кинозвезды захейтили ее.

Мы не ожидали от вас этого. Это харам (в исламе поступки и вещи, которые запрещены. — Ред.) во всех религиях

Если ты поддерживаешь их, то почему ты вышла замуж за мужчину?

Отче, прости им, потому что не ведают, что делают. Луки 23:34

Бог сотворил Адама и Еву, а не Адама и Джона.

Ни на один из комментариев кинозвезда, которая построила успешную карьеру в Голливуде, не ответила.

Напомним, ранее мы писали, что отец певца Джастина Бибера оскорбил ЛГБТ-сообщество. Также мы рассказывали, что участника "Холостячки-2", Андрея Хветкевича, вышедшего замуж за своего бойфренда, захейтили за откровенные поцелуи.