Перший "Холостяк", який зробив камінгаут, вийшов заміж: фото з ЛГБТ-весілля

Головний герой американського шоу "Холостяк" Колтон Андервуд. Фото: Instagram/coltonunderwood

Два роки тому колишній футболіст Колтон Андервуд, герой 23-го сезону американського шоу "Холостяк" зізнався, що він гей. Після камінгауту хлопець почав нове життя, про яке зняв реаліті-серіал стрімінговий сервіс Netflix.

А днями Колтон відгуляв власне весілля, повідомляє видання People.

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31-річний Колтон вийшов заміж за бойфренда, 38-річного політтехнолога Джордана Брауна. На весілля були запрошені 200 гостей. Урочиста церемонія та вечірка пройшли вихідними в готелі Carneros Resort and Spa в долині Напа (Каліфорнія, США).

Урочистості розпочалися з сімейної вечері та вітальної вечірки в п’ятницю ввечері, а потім у суботу вранці розпочався основний день весільних свят.

Весілля головного героя американського шоу "Холостяк" Колтона Андервуда. Фото: People

"Ми влаштовуємо вечірку біля басейну на тему диско", — сказав Андервуд в ексклюзивному інтерв’ю PEOPLE напередодні весілля.

На церемонії зіркова парочка одягла костюми дизайнера Тома Форда на замовлення. Андервуд вибрав темно-зелений колір, тоді як його чоловік був у синьому.

Весілля головного героя американського шоу "Холостяк" Колтона Андервуда. Фото: People

Весілля головного героя американського шоу "Холостяк" Колтона Андервуда. Фото: People

Камінгаут Колтона

2021 року колишній футболіст розповів в ефірі телевізійного шоу Goog Morning America, що стосунки з жінками йому давалися важко з тієї причини, що він гей. Також він вибачився перед учасницями романтичного реаліті-шоу.

"Я давно втікав від справжнього себе. Я ненавидів себе. Я гей. Я змирився з цим на початку цього року і обдумував це. Наступний крок — повідомити про це людям", — зізнався тоді Колтон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Злата Огнєвіч відвідала ЛГБТ-весілля колишнього учасника шоу "Холостячка". Також ми писали, що екс-"холостяк" Іраклі Макацарія показав вагітну дружину.