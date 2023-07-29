Дизайнерка весільної сукні принцеси Діани ледь не втратила свідомість під час королівського весілля

Принцеса Діана та її чоловік принц Чарльз. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Весільна сукня принцеси Діани привела в захват мільйони людей у всьому світі, надихнувши ціле покоління майбутніх наречених. Але дизайнер, який створив культове вбрання принцеси Діани, почувався зовсім по-іншому.

Про це пише Daily Mail.

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Неочікуваний "сюрприз"

Дизайнери Елізабет і Девід Емануель були шоковані виглядом сукні, коли принцеса Уельська йшла під вінець. Елізабет говорить, що втратила дар мови та "ледь не знепритомніла", коли побачила сукню у той день.

Вбрання було оздоблене старовинним мереживом і шовковою тафтовою кольору слонової кістки. На виготовлення сукні пішли місяці, дизайн зберігався у суцільній таємниці до дня весілля 29 липня 1981 року.

Принцеса Діана та її чоловік принц Чарльз. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Але коли дизайнери весільної сукні дивилися по телевізору, як тоді 20-річна Діана йшла до собору Святого Павла, Елізабет сказала, що була "шокована", побачивши, наскільки пом’ялася сукня.

"Ми знали, що трохи пом’неться, але коли я побачила, як вона приїхала до Святого Павла, і ми побачили складки, я справді ледь не втратила свідомість. Я дійсно жахнулася, тому що було багато складок, їх було набагато більше, ніж ми думали", — говорить дизайнерка.

Сукня на той час коштувала близько 9000 фунтів стерлінгів, із використанням шести різних тканин. Для фати дизайнери використали 25 ярдів шовкової тафти, 100 ярдів кріноліну з тюлю та 150 ярдів сітки. Також був прикріплений довгий 25-футовий шлейф із вишитого вручну шовку. Щоб не допустити пом’ятості сукні перед церемонією, під час репетиції була використана інша сукня. На випадок надзвичайної ситуації дизайнерська пара створила запасну сукню.

Принцеса Діана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Принцеса Діана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

"Тоді ми хотіли бути абсолютно впевненими, що сукня стане сюрпризом. Ми не міряли її на Діані. Ми навіть ніколи це не обговорювали", — пригадує інший дизайнер, задіяні у створенні сукні.

Після церемонії Діана особисто подзвонила дизайнерам, щоб подякувати їм за роботу над сукнею.

"Після всіх фотографій вони пішли на весільний сніданок, а я повернувся до своєї студії в Мейфері. Усі жінки з мого офісу були там, тому ми випили келих шампанського. У нас була маленька вечірка, і якраз коли я збирався зачинити двері, дзвонить телефон. Це була Діана! Вона сказала: "Я просто хотіла подякувати тобі за сукню. Вона мені сподобалась. Принцу Чарльзу сподобалося. Всій родині". Для мене було особливим почути від клієнта. Коли ви створюєте дизайн для нареченої, ви хочете, щоб вона була щаслива. Поки наречена щаслива, це все, що має значення. Те, що вона знайшла час перед тим, як вирушити у весільну подорож — це справжня доброта", — говорить дизайнер.

Це була не єдина катастрофа в образі принцеси у той день.

Візажист Діани Барбара Дейлі сказала, що вона випадково розлила парфуми Houbigant Paris Quelques Fleurs на всю сукню.

Незважаючи на спроби очистити його, парфуми залишили велику пляму. У результаті Діана була змушена тримати сукню за забруднену ділянку, намагаючись створити враження, ніби вона просто намагається не наступати на довгий шовк.

Раніше колишня редакторка Vogue назвала Кейт Міддлтон "розчаруванням".

Нагадаємо, принцеса Шарлотта дебютувала на Вімблдоні, одягнувши милу блакитну сукню. Королівські прихильники вважають, що вбрання восьмирічної дівчинки має прихований сенс.