Сукня чи тонка дипломатія: прихований сенс вбрання юної принцеси Шарлотти на Вімблдоні

Принцеса Шарлотта. Фото: Reuters

Принцеса Шарлотта вчора дебютувала на Вімблдоні, одягнувши милу блакитну сукню. Королівські прихильники вважають, що вбрання восьмирічної дівчинки має прихований сенс.

Про це пише Daily Mail.

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Юна Шарлотта приєдналася до своєї матері Кейт Міддлтон, батька принца Вільяма і брата принца Джорджа на Вімблдоні. Шарлотта одягла сукню довжиною до коліна з гофрованою вставкою на талії. Сукня з білої бавовни з синім квітковим принтом від іспанського бренду Friki коштує 169 фунтів стерлінгів. Вона також одягла стильні рожеві сонцезахисні окуляри за 21 фунт.

Принцеса Шарлотта з Кейт Міддлтон та братом. Фото: Reuters

Іспанська сукня. Фото: dailymail.co.uk/

Прихильники королівської родини Великої Британії переконані, що вбрання було обране на честь короля Іспанії Феліпе, який також був на Вімблдоні, вболіваючи за іспанського гравця Карлоса Алькараса. Спортсмен згодом виграв матч. Карлос сидів поруч з родиною принца Вільяма.

Інші користувачі соціальних мереж відзначили, що принцеса, яка, здавалося, також вболівала за Карлоса Алькараса, мала розмову з королем Феліпе.

Після вчорашньої сімейної прогулянки Уельсу королівські спостерігачі також відзначили тісний зв'язок між Кейт Міддлтон та її дочкою.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.