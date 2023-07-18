Светр за три мільйони гривень: на легендарне вбрання принцеси Діани шукають покупця

Принцеса Діана у светрі, який планують продати за 70 тисяч фунтів стерлінгів. Фото: Reuters

Історичний джемпер принцеси Діани з чорною вівцею виставили на Sotheby's. Предмет гардеробу мами принців Вільяма та Гаррі планують продати за чималу суму.

Про це пише Daily Mail.

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Культова річ

Светр принцеси Діани є одним з "найзнаковіших" предметів королівської сім’ї. Одяг можна буде побачити в лондонських галереях Sotheby’s з 17 по 19 липня. Потім він вирушить на Sotheby's Inaugural Fashion Icons Sale у Нью-Йорку, де він піде з молотка 7 вересня, за орієнтовною ціною від 40 000 до 70 000 фунтів стерлінгів (3244500 гривень).

У червні 1981 року Діана вперше одягла вовняний джемпер із зображенням чорно-білої вівці на матчі з поло свого нареченого, тодішнього принца Уельського.

Це був один із перших виробів, розроблених Саллі М’юір та Джоанною Осборн для бренду трикотажних виробів Warm & Wonderful, і цей вихід зробив їхній бренд культовим.

Відомий светр планують продати за 70 тисяч фунтів стерлінгів. Фото: Reuters

Відомий светр планують продати за 70 тисяч фунтів стерлінгів. Фото: Reuters

У 1994 році Warm & Wonderful припинив виробництво стилю black sheep, але у 2020 році він був перевиданий у співпраці з брендом Rowing Blazer.

Актриса Емма Коррін одягла копію светра, коли грала Діану в четвертому сезоні "Корони" Netflix у 2020 році.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.