Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы чуть не потеряла сознание во время королевской свадьбы

Принцесса Диана и ее муж, принц Чарльз. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Свадебное платье принцессы Дианы привело в восторг миллионы людей во всем мире, вдохновив целое поколение будущих невест. Но дизайнер, создавший культовый наряд принцессы Дианы, чувствовал себя совсем по-другому.

Об этом пишет Daily Mail.

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Неожиданный "сюрприз"

Дизайнеры Элизабет и Дэвид Эмануэль были шокированы видом платья, когда принцесса Уэльская шла под венец. Элизабет говорит, что утратила дар речи и "чуть не потеряла сознание", когда увидела платье в тот день.

Наряд был украшен старинным кружевом и шелковойм тафтой цвета слоновой кости. На изготовление платья ушли месяцы, дизайн хранился в сплошной тайне до свадьбы 29 июля 1981 года.

Принцесса Диана и ее муж, принц Чарльз. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Но когда дизайнеры свадебного платья смотрели по телевизору, как тогда 20-летняя Диана шла в собор Святого Павла, Элизабет сказала, что была "шокирована", увидев, насколько помялось платье.

"Мы знали, что немного помнется, но когда я увидела, как она приехала к собору, и мы увидели складки, я действительно едва не потеряла сознание. Я ужаснулась, потому что было много складок, их было гораздо больше, чем мы думали", — говорит дизайнер.

Платье в то время стоило около 9000 фунтов стерлингов, с использованием шести различных видов ткани. Для фаты дизайнеры использовали 25 ярдов шелковой тафты, 100 ярдов кринолина из тюля и 150 ярдов сетки. Также был прикреплен длинный 25-футовый шлейф из вышитого вручную шелка. Чтобы не допустить помятости платья перед церемонией, во время репетиции было использовано другое платье. В случае чрезвычайной ситуации дизайнерская пара создала запасное платье.

Принцесса Диана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Принцесса Диана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

"Тогда мы хотели быть абсолютно уверены, что платье станет сюрпризом. Мы не мерили его на Диане. Мы даже никогда его не обсуждали", — вспоминает другой дизайнер, задействованный в создании платья.

После церемонии Диана лично позвонила дизайнерам, чтобы поблагодарить их за работу над платьем.

"После всех фотографий они пошли на свадебный завтрак, а я вернулся в свою студию в Мейфере. Все женщины из моего офиса были там, поэтому мы выпили бокал шампанского. У нас была маленькая вечеринка, и как раз когда я собирался закрыть дверь, звонит телефону. Это была Диана! Она сказала: "Я просто хотела поблагодарить тебя за платье. Оно мне понравилось. Принцу Чарльзу понравилось. Всей семье". Для меня было особенно услышать это от клиента. Когда вы создаете дизайн для невесты, вы хотите, чтобы она была счастлива. Пока невеста счастлива, это все, что имеет значение. То, что она нашла время перед тем, как отправиться в свадебное путешествие – это настоящая доброта", – говорит дизайнер.

Это была не единственная катастрофа в образе принцессы в тот день.

Визажист Дианы Барбара Дэйли сказала, что она случайно разлила духи Houbigant Paris Quelques Fleurs на платье.

Несмотря на попытки очистить его, парфюм оставил большое пятно. В результате Диана была вынуждена держать платье за грязный участок, пытаясь создать впечатление, будто просто пытается не наступать на длинный шелк.

Ранее бывшая редактор Vogue назвала Кейт Миддлтон "разочарованием".

Напомним, принцесса Шарлотта дебютировала на Уимблдоне, надев милое голубое платье. Королевские поклонники считают, что наряд восьмилетней девочки имеет скрытый смысл.