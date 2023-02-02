Понад 450 квадратних метрів: "Євробачення-2023" презентувало сцену музичного конкурсу
Вже 9 травня на сцену музичного конкурсу "Євробачення-2023" вийдуть перші учасники. Підготовка до шоу йде повним ходом і організатори потроху розкривають цікаві факти.
Так, на сайті конкурсу показали, якою буде сцена "Євробачення-2023".
-
В Україні ініціюють зменшення виплат деяким пенсіонерам: деталі законопроєкту
-
Через війну росія більше не є надійним експортером зброї, — британська розвідка
-
Для пошуку загиблих: Одеса передала українським захисникам позашляховики
-
"Не існує спорту поза політикою": Андрій Шевченко закликав МОК зберегти в силі дискваліфікацію росіян
-
"Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз
-
Режисерка Катерина Горностай долучилась до журі Берлінале: хто ще в ньому з українців
-
Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
-
Один із лідерів збірної Франції вирішив завершити кар'єру: що відомо
-
Справжній прорив: Apple розробляє гаджет, який здатен замінити телефон та ноутбук
-
На Одеській митниці виявили майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів
Деталі
Мовник 67-го пісенного конкурсу "Євробачення", британська компанія BBC, оприлюднила вражаючу сцену, на якій представники 37 країн виступатимуть в англійському Ліверпулі цього травня. Художник-постановник Хуліо Хімед створив сценічний дизайн на принципах "єдності, свята та спільноти".
"Архітектура черпає натхнення з широких обіймів, відкриваючи свої обійми Україні, виконавцям шоу та гостям з усього світу. Я зосередився на культурних аспектах і подібності між Україною, Великою Британією і, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танців і мистецтва до архітектури та поезії", — зазначив він.
Хуліо має багаторічний досвід роботи на великих культурних подіях, таких як, наприклад, преміях "Греммі" та MTV EMA.
"Наш обов’язок як дизайнерів — покращити виступ за допомогою переконливого візуального ландшафту, одночасно захоплюючи серце та душу пісенного конкурсу Євробачення", — розповів Хімед.
На понад 450 квадратних метрах сцени технічна композиція об’єднує ще 220 квадратних метрів відеоекранів, які незалежно рухаються та повертаються. А також понад 700 відеопазлів, інтегрованих у підлогу, та понад 1500 метрів світлодіодних ліхтарів.
"Для нас дуже важливо, щоб делегації мали якомога більше простору для роботи. Ми хотіли дати їм набір, у якому є багато варіантів для постановки", — сказав Ендрю Картмелл, виконавчий продюсер конкурсу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кліпмейкер та режисер шоу багатьох знаменитостей Герман Ненов, який став креативним директором конкурсу від України, розповів про інтервал-акти під час "Євробачення-2023". Також ми розповідали, у якому півфіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.