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Понад 450 квадратних метрів: "Євробачення-2023" презентувало сцену музичного конкурсу

2 лютого 2023 13:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Євробачення-2023 презентувало сцену музичного конкурсу
Сцена музичного конкурсу "Євробачення-2023" в англійському Ліверпулі
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже 9 травня на сцену музичного конкурсу "Євробачення-2023" вийдуть перші учасники. Підготовка до шоу йде повним ходом і організатори потроху розкривають цікаві факти. 

Так, на сайті конкурсу показали, якою буде сцена "Євробачення-2023".

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Деталі 

Мовник 67-го пісенного конкурсу "Євробачення", британська компанія BBC, оприлюднила вражаючу сцену, на якій представники 37 країн виступатимуть в англійському Ліверпулі цього травня. Художник-постановник Хуліо Хімед створив сценічний дизайн на принципах "єдності, свята та спільноти".

"Архітектура черпає натхнення з широких обіймів, відкриваючи свої обійми Україні, виконавцям шоу та гостям з усього світу. Я зосередився на культурних аспектах і подібності між Україною, Великою Британією і, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танців і мистецтва до архітектури та поезії", — зазначив він.

Хуліо має багаторічний досвід роботи на великих культурних подіях, таких як, наприклад, преміях "Греммі" та  MTV EMA.

"Наш обов’язок як дизайнерів — покращити виступ за допомогою переконливого візуального ландшафту, одночасно захоплюючи серце та душу пісенного конкурсу Євробачення", — розповів Хімед.

На понад 450 квадратних метрах сцени технічна композиція об’єднує ще 220 квадратних метрів відеоекранів, які незалежно рухаються та повертаються. А також понад 700 відеопазлів, інтегрованих у підлогу, та понад 1500 метрів світлодіодних ліхтарів.

"Для нас дуже важливо, щоб делегації мали якомога більше простору для роботи. Ми хотіли дати їм набір, у якому є багато варіантів для постановки", — сказав Ендрю Картмелл, виконавчий продюсер конкурсу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кліпмейкер та режисер шоу багатьох знаменитостей Герман Ненов, який став креативним директором конкурсу від України, розповів про інтервал-акти під час "Євробачення-2023".  Також ми розповідали, у якому півфіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.

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