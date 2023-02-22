"Для меня это большая честь": Юлия Санина стала одной из ведущих "Евровидения-2023"
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2023" объявили ведущих и комментаторов шоу. В этом году на сцене будут четыре ведущих: три женщины и один мужчина. И одним из них стала фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина.
Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
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Юлия Санина стала одной из четырех ведущих гранд-финала "Евровидение-2023", который состоится в английском Ливерпуле 13 мая. Вместе с легендой "Евровидения" в Великобритании Грэмом Нортоном, известной британской актрисой и исполнительницей Ханной Веддингхэм и телеведущей, певицей Алишей Диксон фронтвумен THE HARDKISS проведет 67-й песенный конкурс "Евровидение-2023" перед 160-миллионной аудиторией со всего мира.
Также Санина присоединится к Ханне Веддингхэм и Алише Диксон, и вместе они проведут два полуфинала конкурса, 9 и 11 мая.
"Для меня большая честь вести "Евровидение-2023". В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Британией. Мне одновременно смущенно и радостно быть частью "Евровидения" в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне", — прокомментировала новость Юлия Санина.
Напомним, ранее мы писали, что "Евровидение-2023" представило сцену музыкального конкурса. Также мы писали, в каком полуфинале "Евровидения-2023" будет голосовать Украина.