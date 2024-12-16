Дмитрий Дикусар сообщил о гибели двух побратимов — фото

Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Хореограф, а ныне военнослужащий Дмитрий Дикусар сообщил о тяжелой потере на фронте. В боях под Купянском погибли два побратима танцора, с которыми он подружился в начале полномасштабной войны.

Трагическим известием Дмитрий поделился в Facebook, а также обратился к поклонникам с важной просьбой.

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Боевые товарищи хореографа, Виталий Заблоцкий и Вадим Загрызлый, отдали свою жизнь за родину в Харьковской области.

Мужчины познакомились в военкомате в начале войны. Несмотря на то, что Дикусар и его товарищи воевали на разных направлениях, они продолжали поддерживать связь и надеяться на встречу.

"В начале полномасштабной, после медкомиссии в Ямпольском военкомате, нас собрали в актовом зале. Там я и еще десяток ребят ждали отправки. Мы смотрели друг на друга и делали вид, что мы не нервничаем. Будто мы уже много раз ехали на войну, и неизвестность нас совсем не пугает. Именно там я встретил Виталия и Вадима. По дороге в неизвестном направлении мы познакомились и сразу стали как братья, поддерживали друг друга. Через неделю наши пути разошлись, но я успел почувствовать их светлые души. Раз в 2 месяца мы делали перекличку и мечтали, как после победы будем вместе пить пиво на Крещатике", — вспомнил Дикусар.

Дмитрий Дикусар с побратимами. Фото: facebook.com/dikusar

Однако в августе этого года жизнь Вадима и Виталия оборвалась. Как признался Дмитрий, для него это тяжелая потеря. Чтобы почтить память друзей, хореограф попросил поддержать петицию о посмертном присвоении Виталию Заблоцкому и Вадиму Загрызлому звание Героев Украины.

"Они оба погибли в бою под Купянском... в одной посадке, в один день. В такие моменты чувствуешь, что часть тебя тоже умирает. Я не могу вернуть их к жизни и вернуть их семьям, но могу попросить вас подписать петицию, если на то будет ваше желание... Два с половиной года эти казаки воевали, чтобы другие жили. А мы поднимем щиты за всех павших Героев и продолжим борьбу", — написал Дикусар.

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