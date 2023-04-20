Дмитрий Комаров анонсировал полные версии интервью с Зеленским, Залужным, Будановым: когда смотреть

Начальник ГУР Кирилл Буданов и телеведущий Дмитрий Комаров в докфильме "Год". Фото: Facebook/1plus1.

На годовщину полномасштабной войны на телевидении вышел авторский документальный фильм "Год" телеведущего, блогера Дмитрия Комарова. Впоследствии в YouTube две части набрали миллионы просмотров. По словам звездного автора проекта, зрителей ждет продолжение.

Об этом Дмитрий Комаров сообщил в своих соцсетях.

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Что ждет зрителей

По словам Дмитрия, после премьеры проекта "Год" его часто спрашивали о том, что осталось за кадром. Как правило, после съемок "Мира наизнанку" у команды остается огромный объем материала, не попадающего в эфир. Он лежит на полках и ждет своего времени, которое может и не наступить. Впрочем, с проектом "Год" все совсем иначе.

"Кадры и особенно интервью, снятые во время войны, имеют особую ценность. Их нельзя оставлять на полках. Тем более интервью с влиятельными военными руководителями страны. Каждое их слово навсегда запечатлевается в истории. По материалам, снятым во время войны, наши потомки и документалисты будут изучать этот сверхсложный и очень важный период в нашей истории. Поэтому так важно оставлять как можно больше свидетельств нынешних событий", — сообщил Комаров.

Цикл полных интервью с самыми влиятельными военными руководителями страны и поразительные подробности закулисных съемок "Год. За кадром" выйдет в эфир уже 28 апреля.

Закулисье съемок докфильма "Год". Фото: Facebook/1plus1.

Напомним, ранее мы писали, что Комаров презентовал дубляж докфильма о войне "Год" на четырех языках. Также мы рассказывали, что украинскую историческую драму "Щедрик" покажут в Японии на больших экранах.