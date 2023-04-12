Дмитрий Комаров презентовал дубляж докфильма о войне "Год" на четырех языках: где смотреть

Телеведущий, блогер Дмитрий Комаров снимает материал для фильма "Год". Фото: Instagram/komarovmir

На годовщину полномасштабной войны на телевидении вышло немало специальных проектов. Самым популярным по просмотрам и упоминаниям в соцсетях стал авторский документальный фильм "Год" телеведущего, блогера Дмитрия Комарова.

В своем Instagram он сообщил, что проект продублирован на несколько иностранных языков.

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Телеведущий был первым журналистом, который своими глазами увидел и снял ужасы освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Он видел первые эмоции людей сразу же после деоккупации Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.

Также зрители увидели немало эксклюзива от Президента Владимира Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главнокомандующих, принимающих ключевые решения.

Фильм вышел в двух частях на YouTube канале "Мир наизнанку" и собрал миллионы просмотров. Дмитрий Комаров с командой сделал профессиональный дубляж фильма "Год" на английский, испанский, португальский и французский языки.

"Это только начало. Продолжаем работу в студии над другими языками. Мир должен знать правду о жестокой войне, которую развязала рф против Украины. Если у вас есть друзья, знакомые, партнеры и родственники в странах, где говорят на этих языках — присоединяйтесь к нашей информационной борьбе. Рассылайте ссылки. Пусть весь мир увидит "Год", — написал Дмитрий.

Английский язык

Французский язык

Испанский язык

Португальский язык

Напомним, ранее мы писали, что украинскую историческую драму "Щедрик" покажут в Японии на больших экранах. Также мы рассказывали, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" возглавил французский кинопрокат в первый день релиза.