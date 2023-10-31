До квартири "Друзів" не вщухає потік фанатів покійного Метью Перрі

Фанати біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Меморіал покійному акторові "Друзів" Метью Перрі біля будівлі, у якій знімався культовий ситком, продовжує рости. Прихильники зносять квіти та картини до "квартири", в якій жив Чендлер Бінг.

Про це пише Daily Mail.

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Зірку "Друзів" мертвою знайшли в гідромасажній ванні в його будинку в Пасіфік Палісейдс у суботу. Прихильники принесли квіти і записки з цитатими легендарного персонажа Перрі Чендлера Бінга до будівлі, де розсташовувалася квартира "Друзів" у Вест-Вілліджі у Нью-Йорку.

Фанати залишають послання біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Фанати послання біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Фанати залишають послання біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Фанати залишають послання біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

"Дякуємо, що завжди змушуєте нас сміятися".

"Друзі" — це моє шоу, дякую за сміх, буду сумувати за тобою!",

"Тебе так люблять, і за тобою будуть сумувати покоління. Дякуємо, що ти наш друг".

"Друзі були відповіддю і рішенням моїх проблем, ще до того, як я зіткнулася з ними", — пишуть фанати.

Фанати залишають послання біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Фанати залишають послання біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Фанати залишають послання біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Фанати залишають послання біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Фанати залишають послання біля будівлі, де жили персонажі з серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Джерело в поліції стверджує, що на момент смерті вдома у Перрі були ліки, що відпускаються за рецептом, включаючи антидепресанти та таблетки від тривоги, але не було заборонених ліків.

Співробітник правоохоронних органів повідомив, що зірка "Друзів" також мала ліки від ХОЗЛ, що відпускаються за рецептом. ХОЗЛ означає хронічне обструктивне захворювання легень, причому ліки, знайдені вдома у Перрі, зазвичай використовуються для людей з емфіземою або хронічним бронхітом. Перрі був курцем і також боровся із залежністю від алкоголю та опіатів, але стверджував, що був чистим незадовго до його смерті.

Перрі хотів, щоб його запам'ятали тим, що він допомагав іншим залежним людям. Актор поділився своїм бажанням в інтерв’ю в листопаді 2022 року, яке з’явилося після новини про його смерть.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон та інші "Друзі" зворушливо прокоментували смерть Метью Перрі.

Раніше друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора.