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Родина Метью Перрі вперше прокоментувала його смерть

30 жовтня 2023 14:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Родина Метью Перрі вперше прокоментувала його смерть
Актор Метью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сім'я Метью Перрі заявила про "трагічну" смерть актора. Зірка "Друзів" пішов з життя в суботу у віці 54 років.

Про це пише Daily Mail.

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Коментар родини Перрі

Представник правоохоронних органів повідомив, що в розкішному будинку Перрі, слідчі виявили антидепресанти, що відпускаються за рецептом, і таблетки від тривоги, але не було знайдено жодних заборонених наркотиків.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

У короткій заяві родина знаменитості сказала: "У нас розбите серце через трагічну втрату нашого улюбленого сина та брата. Метью приніс стільки радості світу, і як актор, і як друг. Ви всі так багато значили для нього, і ми цінуємо величезний прояв любові".

Сім'я Перрі складалася з його матері, батька, двох вітчимів, п'ятьох зведених братів і сестер.

Перрі був знайдений мертвим у своїй гідромасажній ванні в суботу. Призначено розтин.

Вважається, що Перрі потонув через кілька годин після гри в піклбол, і на відредагованому записі аудіо повідомлення у швидку можна почути, як чоловік каже "рятуйте" і "тоне".

 

Актор, відомий за роллю Чендлера Бінга в "Друзях", також мав ліки від ХОЗЛ, що відпускаються за рецептом.

ХОЗЛ — це хронічне обструктивне захворювання легень, причому ліки, знайдені вдома у Перрі, зазвичай використовуються для людей з емфіземою або хронічним бронхітом.

Перрі був курцем і також боровся із залежністю від алкоголю та опіатів, але стверджував, що був чистим.

Нагадаємо, в мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі

Також ми публікували ТОП-10 найсмішніших моментів з "Друзів" з Чендлером Бінгом.

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