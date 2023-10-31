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К квартире "Друзей" не утихает поток фанатов покойного Мэтью Перри

31 октября 2023 14:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
К квартире "Друзей" не утихает поток фанатов покойного Мэтью Перри
Фанаты у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мемориал покойному актеру сериалу "Друзья" Мэтью Перри у здания, в котором снимался культовым ситком, продолжает расти. Поклонники приносят цветы и картины к "квартире", в которой жил Чендлер Бинг.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду "Друзей" мертвым обнаружили в гидромассажной ванне в его доме в Пасифик Палисейдс в субботу. Поклонники принесли цветы и записки с цитатами легендарного персонажа Перри Чендлера Бинга к зданию,  где находилась квартира "Друзей" в Вест-Виллидж в Нью-Йорке.

 

Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters

 

Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters

 

Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters

 

Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters

"Спасибо, что всегда заставляете нас смеяться".

"Друзья" - это мое шоу, спасибо за смех, буду скучать по тебе!",

"Тебя так любят, и по тебе будут скучать поколение. Спасибо, что ты наш друг".

"Друзья были ответом и решением моих проблем, еще до того, как я столкнулась с ними" , - пишут фанаты.

 

Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters

 

Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters

 

Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters

 

Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters

 

Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters
Фанаты оставляют послания у здания, где жили персонажи сериала "Друзья". Фото: Reuters

 

Источник в полиции утверждает, что на момент смерти дома у Перри было лекарство, отпускаемое по рецепту, включая антидепрессанты и таблетки от тревоги, но не было запрещенных лекарств.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что звезда "Друзей" также имел отпускаемые по рецепту лекарства от ХОБЛ. ХОБЛ — хроническое обструктивное заболевание легких, причем лекарство, найденное дома у Перри, обычно используется для людей с эмфиземой или хроническим бронхитом. Перри был курильщиком и также боролся с зависимостью от алкоголя и опиатов, но утверждал, что был чист незадолго до его смерти.

Перри хотел, чтобы его запомнили тем, что он помогал другим зависимым людям. Актер поделился своим желанием в интервью в ноябре 2022 года.

Напомним, Дженнифер Энистон и другие "Друзья" трогательно прокомментировали смерть Мэтью Перри.

Ранее друзья Мэтью Перри рассказали о последних месяцах жизни актера.

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