До останнього сподівався, що повернеться: дружина Сивохо вразила емоційною промовою на його похороні

Дружина шоумена Сергія Сивохи. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у Києві попрощались з шоуменом Сергієм Сивохою. Провести в останню путь гумориста прийшли десятки людей.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Серед присутніх у Жовтневому палаці, де відбувалося прощання, були рідні, прихильники та друзі Сергія Сивохо. Дружина шоумена виголосила емоційну промову у пам'ять чоловіка.

"Він дуже любив свою країну. Стільки скільки він зробив під час війни, як він допомагав госпіталям, військовим лікарям, біженцям, навіть будучі хворою людино, він робив все. Він дуже любив Україну, він вільно розмовляв російською та українською, він любив Донбас, свою Батьківщину. До останнього він мав надію, що повернеться до нас і ми будемо всі разом. Я маю надію, що всі, кому він допоміг, будуть пам’ятати його, як благодійника, захисника батьківщини, чоловіка, який робив все, що міг до останнього, поки його серце билося", — говорить дружина шоумена.

Сергій Сивохо пішов із життя 17 жовтня. Він тривалий час боровся з тяжкою хворобою. Ще у 2017 році лікарі діагностували в чоловіка виразку шлунку. Відомо, що останні дні свого життя Сергій провів у Німеччині, де він лікувався. За словами друзів, гуморист дуже схуд і ходив на милицях. У Сергія Сивохи залишилася дружина Тетяна та син Савва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи повідомили про смерть Сергія Сивохи.

Також ми повідомляли, що близька подруга Сергія Сивохи підтвердила його смерть та назвала точний час.