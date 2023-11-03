До последнего надеялся, что вернется: жена Сивохо поразила эмоциональной речью на его похоронах

Жена шоумена Сергея Сивохи. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Киеве простились с шоуменом Сергеем Сивохо. Провести в последний путь юмориста пришли десятки человек.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Среди присутствовавших в Октябрьском дворце, где происходило прощание, были родные, поклонники и друзья Сергея Сивохо. Жена шоумена произнесла эмоциональную речь в память о супруге.

"Он очень любил свою страну. Столько сколько он сделал во время войны, как он помогал госпиталям, военным врачам, беженцам, даже будучи больным человеком, он делал все. Он очень любил Украину, он свободно разговаривал на русском и украинском, он любил Донбасс, свою родину. До последнего он надеялся, что вернется к нам и мы будем все вместе. Я надеюсь, что все, кому он помог, будут помнить его, как благотворителя, защитника родины, человека, который делал все, что мог, до последнего, пока его сердце билось", — говорит жена шоумена.

Сергей Сивохо ушел из жизни 17 октября. Он долго боролся с тяжелой болезнью. Еще в 2017 году врачи диагностировали у мужчины язву желудка. Известно, что последние дни своей жизни Сергей провел в Германии, где он лечился. По словам друзей, юморист очень похудел и ходил на костылях. У Сергея Сивохо осталась жена Татьяна и сын Савва.

Напомним, ранее мы писали, что путинисты сообщили о смерти Сергея Сивохо.

Также мы сообщали, что близкая подруга Сергея Сивохо подтвердила его смерть и назвала точное время.