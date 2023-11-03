Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow До последнего надеялся, что вернется: жена Сивохо расстрогала эмоциональной речью на его похоронах arrow

До последнего надеялся, что вернется: жена Сивохо расстрогала эмоциональной речью на его похоронах

3 ноября 2023 14:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
До последнего надеялся, что вернется: жена Сивохо поразила эмоциональной речью на его похоронах
Жена шоумена Сергея Сивохи. Фото: Новини.LIVE
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сегодня в Киеве простились с шоуменом Сергеем Сивохо. Провести в последний путь юмориста пришли десятки человек.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Жена Сергея Сивохо рассказала о его патриотизме

Среди присутствовавших в Октябрьском дворце, где происходило прощание, были родные, поклонники и друзья Сергея Сивохо. Жена шоумена произнесла эмоциональную речь в память о супруге.

"Он очень любил свою страну. Столько сколько он сделал во время войны, как он помогал госпиталям, военным врачам, беженцам, даже будучи больным человеком, он делал все. Он очень любил Украину, он свободно разговаривал на русском и украинском, он любил Донбасс, свою родину. До последнего он надеялся, что вернется к нам и мы будем все вместе. Я надеюсь, что все, кому он помог, будут помнить его, как благотворителя, защитника родины, человека, который делал все, что мог, до последнего, пока его сердце билось", — говорит жена шоумена.

Сергей Сивохо ушел из жизни 17 октября. Он долго боролся с тяжелой болезнью. Еще в 2017 году врачи диагностировали у мужчины язву желудка. Известно, что последние дни своей жизни Сергей провел в Германии, где он лечился. По словам друзей, юморист очень похудел и ходил на костылях. У Сергея Сивохо осталась жена Татьяна и сын Савва.

Напомним, ранее мы писали, что путинисты сообщили о смерти Сергея Сивохо.

Также мы сообщали, что близкая подруга Сергея Сивохо подтвердила его смерть и назвала точное время.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме