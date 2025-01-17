Инна Белень ошеломила, как худела после шоу Холостяк — фото

Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень призналась, что после завершения проекта поставила себя в жесткие рамки. Избранница ветерана Александра Терена рассказала о том, как достигла желаемой формы.

В своем Instagram девушка показала подписчикам, что делала для похудения.

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По словам девушки, она пришла на проект не в лучшей своей форме, поэтому сразу после завершения съемок начала работать над своим телом.

Для этого избранница Терена начала заниматься спортом и ходить на процедуры. В stories Инна ошеломила фото с синяками на руках, которые остались у нее после интенсивного массажа.

Инна ошеломила фото с синяками на руках, которые остались у нее после интенсивного массажа.

Инна Белень показала тело после массажей. Фото: instagram.com/innka_belen

"Синяки в сториз от массажей. У меня чувствительная кожа. Я не транслирую что-то жесткое, мне такое подходит", — рассказала Инна.

Также девушка рассказала, что в процессе похудения ей помогала дисциплина. Много времени Инна проводила в спортзале, а также следила за питанием.

"Дисциплина. Много активности, спорт, массажи. Люблю танцы. Ем 1-2 раза в день. Просто после проекта поставила себя в жесткие рамки", — поделилась победительница шоу.

Инна Белень рассказала о похудении. Фото: instagram.com/innka_belen

Напомним, ранее избранница Терена пожаловалась на хейт своей внешности после шоу "Холостяк". А также заговорила о планах на материнство.