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До сліз — король Чарльз розчулився через нові статуї тата і мами

12 листопада 2023 10:22
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
До сліз — король Чарльз розчулився через нові статуї тата і мами
Король Чарльз третій. Фото: Reuters
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Король Чарльз третій на фестивалі пам’яті в Королівському Альберт-Холі відкрив нові статуї, присвячені його матері королеві Єлизаветі другій і батьку принцу Філіпу. Король розчулився, коли побачив образи своїх покійних батьків, закарбованих у бронзі. 

Про це пише Daily Mail.

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До дня пам’яті 

Вчора у Великій Британії святкували День перемир’я, у який згадують полеглих воїнів Першої світової війни і укладення миру. У рамках свята відбувся фестиваль пам’яті в Королівському Альберт-Холі, який відвідали король Чарльз, його дружина Камілла, принц Вільям з Кейт Міддлтон і інші представники королівської родини. 

 

королівська родина
Королівська родина на заході. Фото: Reuters

Також були присутні прем’єр-міністр Ріші Сунак з дружиною і лідер лейбористів сер Кейр Стармер.

Під святкування відбулося урочисте відкриття статуй молодої королеви Єлизавети другої та його чоловіка принца Філіпа. Відкривав витвори мистецтва король Чарльз третій. 

 

Чарльз третій
Король Чарльз третій. Фото: Reuters

Коли посунули штори і Чарльз побачив статуї своїх батьків, він не стримав емоцій і заплакав. 

Статуї, створені художницею Поппі Філд, "завершують" будівлю Альберт-Хола: вони розташовані у ніші її північного ганку, яка була порожньою з 1871 року, і південного ганку, який з’явився в 2003 році.

 

Статуя королеві Єлизаветі другій. Фото: PA
Статуя принцу Філіпу. Фото: PA

До речі, герцогиня Уельська Кейт виказала свою повагу королеві Єлизаветі, одягнувши на захід її перлинне намисто.

 

Кейт Міддлтон
Герцогиня Уельська Кейт. Фото: PA

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відвідала військових та прокотилася на бронетранспортері.

Також ми писали, що королева Камілла завітала до парламенту в ефектній сукні із "секретом".

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