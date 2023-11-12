До сліз — король Чарльз розчулився через нові статуї тата і мами

Король Чарльз третій. Фото: Reuters

Король Чарльз третій на фестивалі пам’яті в Королівському Альберт-Холі відкрив нові статуї, присвячені його матері королеві Єлизаветі другій і батьку принцу Філіпу. Король розчулився, коли побачив образи своїх покійних батьків, закарбованих у бронзі.

Про це пише Daily Mail.

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До дня пам’яті

Вчора у Великій Британії святкували День перемир’я, у який згадують полеглих воїнів Першої світової війни і укладення миру. У рамках свята відбувся фестиваль пам’яті в Королівському Альберт-Холі, який відвідали король Чарльз, його дружина Камілла, принц Вільям з Кейт Міддлтон і інші представники королівської родини.

Королівська родина на заході. Фото: Reuters

Також були присутні прем’єр-міністр Ріші Сунак з дружиною і лідер лейбористів сер Кейр Стармер.

Під святкування відбулося урочисте відкриття статуй молодої королеви Єлизавети другої та його чоловіка принца Філіпа. Відкривав витвори мистецтва король Чарльз третій.

Король Чарльз третій. Фото: Reuters

Коли посунули штори і Чарльз побачив статуї своїх батьків, він не стримав емоцій і заплакав.

Статуї, створені художницею Поппі Філд, "завершують" будівлю Альберт-Хола: вони розташовані у ніші її північного ганку, яка була порожньою з 1871 року, і південного ганку, який з’явився в 2003 році.

Статуя королеві Єлизаветі другій. Фото: PA

Статуя принцу Філіпу. Фото: PA

До речі, герцогиня Уельська Кейт виказала свою повагу королеві Єлизаветі, одягнувши на захід її перлинне намисто.

Герцогиня Уельська Кейт. Фото: PA

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відвідала військових та прокотилася на бронетранспортері.

Також ми писали, що королева Камілла завітала до парламенту в ефектній сукні із "секретом".