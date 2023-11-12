До сліз — король Чарльз розчулився через нові статуї тата і мами
Король Чарльз третій на фестивалі пам’яті в Королівському Альберт-Холі відкрив нові статуї, присвячені його матері королеві Єлизаветі другій і батьку принцу Філіпу. Король розчулився, коли побачив образи своїх покійних батьків, закарбованих у бронзі.
Про це пише Daily Mail.
До дня пам’яті
Вчора у Великій Британії святкували День перемир’я, у який згадують полеглих воїнів Першої світової війни і укладення миру. У рамках свята відбувся фестиваль пам’яті в Королівському Альберт-Холі, який відвідали король Чарльз, його дружина Камілла, принц Вільям з Кейт Міддлтон і інші представники королівської родини.
Також були присутні прем’єр-міністр Ріші Сунак з дружиною і лідер лейбористів сер Кейр Стармер.
Під святкування відбулося урочисте відкриття статуй молодої королеви Єлизавети другої та його чоловіка принца Філіпа. Відкривав витвори мистецтва король Чарльз третій.
Коли посунули штори і Чарльз побачив статуї своїх батьків, він не стримав емоцій і заплакав.
Статуї, створені художницею Поппі Філд, "завершують" будівлю Альберт-Хола: вони розташовані у ніші її північного ганку, яка була порожньою з 1871 року, і південного ганку, який з’явився в 2003 році.
До речі, герцогиня Уельська Кейт виказала свою повагу королеві Єлизаветі, одягнувши на захід її перлинне намисто.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон відвідала військових та прокотилася на бронетранспортері.
Також ми писали, що королева Камілла завітала до парламенту в ефектній сукні із "секретом".
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