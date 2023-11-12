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До слез — король Чарльз прослезился из-за новых статуй папы и мамы

12 ноября 2023 10:22
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
До слез — король Чарльз прослезился из-за новых статуй папы и мамы
Король Чарльз третий. Фото: Reuters
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Король Чарльз третий на фестивале памяти в Королевском Альберт-Холле открыл новые статуи, посвященные его матери королеве Елизавете второй и отцу принцу Филиппу. Король прослезился, когда увидел образы своих покойных родителей, запечатленных в бронзе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ко дню памяти

Вчера в Великобритании праздновали День перемирия, в который вспоминают павших воинов Первой мировой войны и заключения мира. В рамках праздника состоялся фестиваль памяти в Королевском Альберт-Холле, который посетили король Чарльз, его супруга Камилла, принц Уильям с Кейт Миддлтон и другие представители королевской семьи.

 

королевская семья
Королевская семья на мероприятии. Фото: Reuters

Также присутствовали премьер-министр Риши Сунак с супругой и лидер лейбористов сэр Кейр Стармер.

Под празднование состоялось торжественное открытие статуй молодой королевы Елизаветы второй и ее мужа принца Филиппа. Открывал произведения искусства король Чарльз третий.

 

Чарльз третий
Король Чарльз третий. Фото: Reuters

Когда отодвинули шторы и Чарльз увидел статуи своих родителей, он не сдержал эмоций и заплакал.

Статуи, созданные художницей Поппи Филд, "завершают" здание Альберт-Холла: они расположены в нише ее северного крыльца, пустующего с 1871 года, и появившегося в 2003 году южного крыла.

 

Статуя королеве Елизавете второй. Фото: PA
Статуя принцу Филиппа. Фото: PA

Кстати, герцогиня Уэльская Кейт выразила свое уважение королеве Елизавете, надев на мероприятие ее жемчужное ожерелье.

 

Кейт Миддлтон
Герцогиня Уэльская Кейт. Фото: PA

Напомним, Кейт Миддлтон посетила военных и прокатилась на бронетранспортере.

Также мы писали, что королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом".

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