Кейт Міддлтон відвідала військових та прокотилася на бронетранспортері

Кейт Міддлтон на бронетранспортері. Фото: Reuters

Невістка короля Великої Британії Чарльза III, Кейт Міддлтон, відвідала казарми у графстві Норфолк, зустрілася там з військовослужбовцями, дізналася деталі їхньої служби та вручила медалі офіцерам, які прослужили довгу службу. Для цього принцеса Уельська одягла камуфляжну форму.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Принцеса Кейт на бронетранспортері

41-річна дружина принца Вільяма, який є першим в черзі на престол, спостерігала за військовими навчаннями королівського драгунського гвардійського полку та взяла в них участь. Також багатодітна мати покаталась на бронетранспортері Jackal 2 вагою в 7 тонн.

"Вона поводилася природно. Вдома вона водить Land Rover, і я сказав їй, що це такий самий автомобіль, просто треба їхати повільно", — сказав капрал Деррейл Тукана.

Кейт Міддлтон на бронетранспортері. Фото: Reuters

Візит Кейт Міддлтон до гвардійського драгунського полку королеви — її перше відвідування з того часу, як король Чарльз III у серпні цього року зробив її головнокомандувачкою полком. За час служби в полку вона матиме шанс підвищити своє звання до капрала.

Кетрін також зустрілася з родинами військових королівської гвардії, які мешкають у регіоні.

Кейт Міддлтон з бpитанськими військовими. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон "осідлала" гірський велосипед у Шотландії. Також ми розповідали, що брат принцеси Уельської вперше показав первістка та прокоментував батьківство.