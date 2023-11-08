Королева Камілла завітала в парламент в ефектній сукні з "секретом"

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

Королева Камілла знову вийшла в люди у своїй коронаційній сукні. Разом з королем Чарльзом вони завітали на офіційне відкриття парламенту.

Про це пише Daily Mail.

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Королівська сукня Камілли

76-річна дружина короля Чарльза ІІІ вдягла елегантну сукню Брюса Олдфілда від кутюр, яку поєднала з короною та намистом. Корона, яку королева Єлизавета також носила на своєму першому державному відкритті парламенту, передавалася від монарха до монарха після коронації Георга IV у 1821 році та носилася лише в офіційних випадках. Висловлюючи повагу своїй свекрусі, Камілла також віддала данину своїм близьким. На виготовленій на замовлення сукні вишиті імена двох її дітей, Тома та Лаури, а також імена її онуків: Гаса, Фредді, Луї, Елізи та Лоли.

Королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

На сукні також було вишито двоє цуценят породи золотий тер’єр Бет і Дзвіночок.

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Сукня Камілли кольору слонової кістки, яку розробив кутюр’є та її близький друг Брюс Олдфілд, який також тісно співпрацював з Діаною під час її роботи в королівській сім’ї, була виготовлена з Peau de Soie, шовкової тканини. Сукня була прикрашена срібною вишивкою, яку виткав Стівен Уолтерс у Саффолку. Камілла також одягла державну мантію, прикрашену улюбленими квітами короля, дельфініумами та конвалією, улюбленою квіткою покійної королеви Єлизавети II.

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