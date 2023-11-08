Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Королева Камілла завітала в парламент в ефектній сукні з "секретом" arrow

Королева Камілла завітала в парламент в ефектній сукні з "секретом"

8 листопада 2023 08:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Королева Камілла завітала в парламент в ефектній сукні з "секретом"
Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Королева Камілла знову вийшла в люди у своїй коронаційній сукні. Разом з королем Чарльзом вони завітали на офіційне відкриття парламенту.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Королівська сукня Камілли

76-річна дружина короля Чарльза ІІІ вдягла елегантну сукню Брюса Олдфілда від кутюр, яку поєднала з короною та намистом. Корона, яку королева Єлизавета також носила на своєму першому державному відкритті парламенту, передавалася від монарха до монарха після коронації Георга IV у 1821 році та носилася лише в офіційних випадках. Висловлюючи повагу своїй свекрусі, Камілла також віддала данину своїм близьким. На виготовленій на замовлення сукні вишиті імена двох її дітей, Тома та Лаури, а також імена її онуків: Гаса, Фредді, Луї, Елізи та Лоли.

 

Королева-консорт Камілла. Фото: Reuters
Королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

 

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

 

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

 

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

На сукні також було вишито двоє цуценят породи золотий тер’єр Бет і Дзвіночок.

У 2017 році члени королівської сім’ї врятували песиків із Дому собак і котів Баттерсі.

Сукня Камілли кольору слонової кістки, яку розробив кутюр’є та її близький друг Брюс Олдфілд, який також тісно співпрацював з Діаною під час її роботи в королівській сім’ї, була виготовлена з Peau de Soie, шовкової тканини. Сукня була прикрашена срібною вишивкою, яку виткав Стівен Уолтерс у Саффолку. Камілла також одягла державну мантію, прикрашену улюбленими квітами короля, дельфініумами та конвалією, улюбленою квіткою покійної королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, колишній редактор Vanity Fair розповів, скільки триватиме шлюб принца Гаррі.

Раніше редакторка парижского Vogue дала стильну пораду Кейт Міддлтон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі