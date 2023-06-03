До Воронової під час відвертої фотосесії приїхала поліція

Інна Воронова. Фото: https://www.instagram.com/voronova.official/

Блогерка та співачка Інна Воронова під час домашнього арешту даремно не гає часу. Скандальна зірка влаштувала відверту фотосесію, яку перервав приїзд поліції.

Про це сама Воронова повідомила у своєму Instagram.

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Блогерка Інна Воронова, згідно з рішенням Солом’янського районного суду Києва, перебуває під домашнім арештом. Зірка ділиться активно з фоловерам особистим контентом. Співачка влаштувала вдома фотосесію у спідньому, коли до неї приїхала поліція перевірити, чи дотримується вона закону.

Воронова під час домашнього арешту не випускає з рук телефон. Фото: instagram.com/voronova.official/

До Воронової з перевіркою приїхала поліція. Фото: instagram.com/voronova.official/

"Прийшли під час зйомок, пощастило хлопцям", — прокоментувала візит правохоронців Воронова.

Блогерка напередодні визнала, що шкодує про опубліковане відео, коли окупанти завдавали чергового ракетного удару по Україні, і зокрема Києву.

Воронова готова співпрацювати зі слідством і нікуди не збирається тікати. Але Інна переконана, що під час тривоги вона має бути в бомбосховищі з дітьми. Тому з рішенням суду вона не згодна.

Нагадаємо, Інні Чернецькій (Вороновій) та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.

Їм оголосили підозру за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. Всім блогерам загрожує до восьми років ув'язнення.