Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow До Воронової під час відвертої фотосесії приїхала поліція arrow

До Воронової під час відвертої фотосесії приїхала поліція

3 червня 2023 13:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
До Воронової під час відвертої фотосесії приїхала поліція
Інна Воронова. Фото: https://www.instagram.com/voronova.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка та співачка Інна Воронова під час домашнього арешту даремно не гає часу. Скандальна зірка влаштувала відверту фотосесію, яку перервав приїзд поліції.

Про це сама Воронова повідомила у своєму Instagram.

Читайте також:

Блогерка Інна Воронова, згідно з рішенням Солом’янського районного суду Києва, перебуває під домашнім арештом. Зірка ділиться активно з фоловерам особистим контентом. Співачка влаштувала вдома фотосесію у спідньому, коли до неї приїхала поліція перевірити, чи дотримується вона закону.

Воронова під час домашнього арешту не випускає з рук телефон. Фото: instagram.com/voronova.official/
До Воронової з перевіркою приїхала поліція. Фото: instagram.com/voronova.official/

"Прийшли під час зйомок, пощастило хлопцям", — прокоментувала візит правохоронців Воронова.

Блогерка напередодні визнала, що шкодує про опубліковане відео, коли окупанти завдавали чергового ракетного удару по Україні, і зокрема Києву.

Воронова готова співпрацювати зі слідством і нікуди не збирається тікати. Але Інна переконана, що під час тривоги вона має бути в бомбосховищі з дітьми. Тому з рішенням суду вона не згодна.

Нагадаємо, Інні Чернецькій (Вороновій) та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.

Їм оголосили підозру за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. Всім блогерам загрожує до восьми років ув'язнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB