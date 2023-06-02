Співачку, яка знімала роботу ППО, відправили під домашній арешт

Блогерка та співачка Інна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official

Блогерку та співачку Інну Воронову, якій напередодні СБУ вручила підозру, відправили під домашній арешт. Таке рішення ухвалив Солом’янський районний суд Києва.

Про це повідомляє видання "Ліга".

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Про домашній арешт

За словами речниці Київської прокуратури Надії Максимець Інні Вороновій (справжнє прізвище Чернецька) та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.

Саме такий запобіжний захід просила прокуратура, і суд це задовольнив. Чотирьом любителям соцмереж оголосили підозру за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. Всім їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Максимець зазначила, що під час обшуку у затриманих були вилучені телефони. Захист одіозної співачки та блогерки Воронової переконував суддів, що у діях Чернецької не було злого умислу.

Співачка та блогерка Інна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official

Нагадаємо, раніше ми писали, як після візиту СБУ до своєї квартири в одному з ЖК лівого берега Києва, хайпувала Воронова. Також ми розповідали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО.