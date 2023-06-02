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Співачку, яку відправили під домашній арешт, прокоментувала рішення суду

2 червня 2023 14:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачку, яку відправили під домашній арешт, прокоментувала рішення суду
Співачка та блогерка Інна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Блогерка та співачка Інну Воронову, яку згідно з рішенням Солом’янського районного суду Києва відправили під домашній арешт, вийшла на зв'язок з підписниками. Вона прокоментувала  судове засідання. 

Відповідну публікацію Інна Воронова (справжнє прізвище Чернецька) зробила у своєму Instagram.

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Не згодна з рішенням

Вперше за тривалий час блогерка записала відео, на якому спілкується не російською, а українською мовою. Інна шкодує, що опублікувала відео вночі 16 травня, коли окупанти завдавали чергового ракетного удару по Україні, і зокрема Києву.

Воронова вважає порушення кримінальної справи абсолютно законним, вона готова співпрацювати зі слідством і, за її словами, нікуди не збирається тікати. Тепер Інна зрозуміла, що під час тривоги, вона має бути не біля вікна з телефоном, а в бомбосховищі з дітьми. Тому з рішенням суду вона не згодна. 

"Поясність мені шановні юристи, прокурори, судді — чи є здоровий глузд в рішенні суду мій домашній арешт? Бо обмежили пересування по факту не тільки мені, а і моїм неповнолітнім дітям. Поясніть мені, будь ласка, як мені виконати обов’язок перед дітьми, оберігати їх життя, як мені відвезти в бомбосховище? Чому при щоденному обстрілі Києва вони за рішенням суду і зверненням прокурора мають свідомо наражатись на небезпеку, яка межує з загрозою втрати життя. Моя стаття, яку я порушила, передбачає смертну кару та вбивство мене і двох дітей", — запитала Воронова. 

Блогерка та співачка Інна Воронова. Скриншот: Instagram/voronova.official

Про судове засідання

За словами речниці Київської прокуратури Надії Максимець Інні Чернецькій (Вороновій) та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.

Їм оголосили підозру за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. Всім блогерам загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, як після візиту СБУ до своєї квартири в одному з ЖК лівого берега Києва, хайпувала Воронова. Також ми розповідали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО. 

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