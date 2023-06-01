Учасниця Spice Girls знялась у відвертій фотосесії з донькою

Мел Бі з донькою. Фото: instagram.com/pourmoiltd

Співачка Мел Бі пригадала старі часи. Учасниця Spice Girls знялась у фотосесії у самому спідньому.

Про це пише Daily Mail.

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Повернула чудову форму

Компанію Мел Бі склала її 24-річна дочка Фенікс. Обидві красуні приміряли яскраві образи під час зйомки для літньої колекції Pour Moi. Цікаво, що знімки не були відретушовані, і показують справжню красу жіночої фігури.

"За час епідемії коронавірусу я набрала зайву вагу, була вдома і постійно їла. Я почувалася комфортно, тому що не мусила нікуди виходити. Тому на початку цього року я вирішила повернути свою колишню форму. Ще до того, як почала співати у Spice Girls, я завжди була активна: ходила у спортзал, правильно харчувалася та медитувала", — поділася Мел Бі.

Під час локдауну, за словами співачки, її день складався з походів до холодильника. Тож вона зрозуміла, що їй потрібно більше енергії, та не важливо, яким буде її тіло, вона почуватиметься впевнено.

"Сьогодні всі використовують фотошоп, навіть коли зустрічаєш людину на вулиці, то не впізнаєш, адже вона відрізняється від тієї, як виглядає у соціальній мережі. Я не розумію, навіщо використовувати ретуш, якщо ти рекламує те що дійсно має гарно сидіти, то навіщо обманювати, створювати фейкове уявлення", — говорить зірка.

Раніше Мел Бі була заміжня за Стефаном Белафонте, від якої пішла після 10 років шлюбу. Ексчоловік постійно ображав співачку.

Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес пішла її стопами. Дівчина взяла участь у сміливій фотосесії для модного видання.

Раніше ми писали, що співачка Злата Огнєвіч скоро вирушить у всеукраїнський тур. Зірка не збавляє темпу і між записами у студії встигає брати участь у чуттєвих зйомках.