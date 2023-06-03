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К Вороновой во время откровенной фотосессии приехала полиция

3 июня 2023 13:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
К Вороновой во время откровенной фотосессии приехала полиция
Инна Воронова. Фото: https://www.instagram.com/voronova.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерша и певица Инна Воронова во время домашнего ареста зря не теряет времени. Скандальная звезда устроила откровенную фотосессию, которую перервал приезд полиции.

Об этом сама Воронова сообщила в своем Instagram.

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Блогерша Инна Воронова, согласно решению Соломенского районного суда Киева, находится под домашним арестом. Звезда делится активно с фолловерами личным контентом. Певица устроила дома фотосессию в нижнем белье, когда к ней приехала полиция проверить, соблюдает ли она закон.

Воронова во время домашнего ареста не выпускает из рук телефон. Фото: instagram.com/voronova.official/
К Вороновой с проверкой приехала полиция. Фото: instagram.com/voronova.official/

"Пришли во время съемок, повезло ребятам", — прокомментировала визит правоохранителей Воронова.

Блогерша накануне признала, что сожалеет об опубликованном видео, когда оккупанты наносили очередной ракетный удар по Украине, и в частности Киеву.

Воронова готова сотрудничать со следствием и никуда не собирается убегать. Но Инна убеждена, что во время тревоги она должна быть в бомбоубежище с детьми. Поэтому с решением суда она не согласна.

Напомним, Инне Чернецкой (Вороновой) и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.

Им объявили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах. Всем блогерам грозит до восьми лет заключения.

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