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Докфільм про захоплення окупантами ЧАЕС 2022 року отримав гран-прі на кінофестивалі в Німеччини

2 травня 2023 11:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Докфільм про захоплення окупантами ЧАЕС 2022 року отримав гран-прі на кінофестивалі в Німеччини
Кадр з документального фільму "Чорнобиль 22". Фото: Facebook/Internationale Kurzfilmtage Oberhausen
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В німецькому Оберхаузені завершився 69-ий Міжнародний фестиваль короткометражного кіно. Основний приз отримав український режисер Олексій Радинський за документальний фільм "Чорнобиль 22".

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

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Про переможця

У документальній стрічці йдеться про захоплення російськими окупантами в лютому 2022 року Чорнобильської атомної електростанції. Кадри, зняті на мобільний телефон, доповнюються свідченнями місцевих мешканців і колишніх працівників станції.

"Чесні та відкриті інтерв'ю роблять фільм важливим не тільки для сучасників, а й для майбутніх поколінь. Він комунікативний і лаконічний та зможе торкнутися широкої аудиторії в різних контекстах і ситуаціях", — прокоментували перемогу українця члени журі фестивалю.

Режисер Олексій Радинський отримав грошову винагороду в розмірі вісім тисяч євро (323 тисячі гривень). 

Режисер Олексій Радинський. Фото: Анастасія Мантач

Про фестиваль

Міжнародний фестиваль короткометражного кіно в Оберхаузені — один із найстаріших і найбільш значущих кінооглядів такого типу у світі. У програмі, як правило, немає жанрових обмежень.

Цього року фестиваль пройшов з 26 квітня по 1 травня. Загалом члени журі присудили 20 призів на суму в понад 43 тисячі євро. Церемонія нагородження переможців відбулася в Ліхтбурзькому будинку кіно в Оберхаузені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український трилер "Еґреґор" вийде на американських платформах. Також ми розповідали, що до ТОП-100 найкращих фільмів, які зняли режисерки, потрапили п'ять робіт українок.

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