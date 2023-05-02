Докфільм про захоплення окупантами ЧАЕС 2022 року отримав гран-прі на кінофестивалі в Німеччини

Кадр з документального фільму "Чорнобиль 22". Фото: Facebook/Internationale Kurzfilmtage Oberhausen

В німецькому Оберхаузені завершився 69-ий Міжнародний фестиваль короткометражного кіно. Основний приз отримав український режисер Олексій Радинський за документальний фільм "Чорнобиль 22".

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

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Про переможця

У документальній стрічці йдеться про захоплення російськими окупантами в лютому 2022 року Чорнобильської атомної електростанції. Кадри, зняті на мобільний телефон, доповнюються свідченнями місцевих мешканців і колишніх працівників станції.

"Чесні та відкриті інтерв'ю роблять фільм важливим не тільки для сучасників, а й для майбутніх поколінь. Він комунікативний і лаконічний та зможе торкнутися широкої аудиторії в різних контекстах і ситуаціях", — прокоментували перемогу українця члени журі фестивалю.

Режисер Олексій Радинський отримав грошову винагороду в розмірі вісім тисяч євро (323 тисячі гривень).

Режисер Олексій Радинський. Фото: Анастасія Мантач

Про фестиваль

Міжнародний фестиваль короткометражного кіно в Оберхаузені — один із найстаріших і найбільш значущих кінооглядів такого типу у світі. У програмі, як правило, немає жанрових обмежень.

Цього року фестиваль пройшов з 26 квітня по 1 травня. Загалом члени журі присудили 20 призів на суму в понад 43 тисячі євро. Церемонія нагородження переможців відбулася в Ліхтбурзькому будинку кіно в Оберхаузені.

Grand Prize for CHORNOBYL 22 and 19 more prizes have just been awarded. Congratulations to all the filmmakers who gave us these amazing films! Watch all of them online now until 2 May 10 p.m. CEST here: https://t.co/eHj3X7Lxvl

Free access, just request password pic.twitter.com/t4ccyc40UB — kurzfilmtage (@kurzfilmtage) May 1, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що український трилер "Еґреґор" вийде на американських платформах. Також ми розповідали, що до ТОП-100 найкращих фільмів, які зняли режисерки, потрапили п'ять робіт українок.