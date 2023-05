Докфильм о захвате оккупантами ЧАЭС в 2022 году получил гран-при на кинофестивале в Германии

Grand Prize for CHORNOBYL 22 and 19 more prizes just just been awarded. Смотреть все фильмчики, которые дают мне эти умопомрачительные фильмы! Смотреть все они online сегодня не 2 мая 10 pm CEST here: https://t.co/eHj3X7Lxvl

Free access, just request password pic.twitter.com/t4ccyc40UB