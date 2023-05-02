Докфильм о захвате оккупантами ЧАЭС в 2022 году получил гран-при на кинофестивале в Германии

Кадр из документального фильма "Чернобыль 22". Фото: Facebook/Internationale Kurzfilmtage Oberhausen

В немецком Оберхаузене завершился 69-й Международный фестиваль короткометражного кино. Основной приз получил украинский режиссер Алексей Радинский за документальный фильм "Чернобыль 22".

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

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О победителе

В документальной ленте говорится о захвате российскими оккупантами в феврале 2022 года Чернобыльской атомной электростанции. Кадры, снятые на мобильный телефон, дополняются свидетельствами местных жителей и сотрудников станции.

"Честные и открытые интервью делают фильм важным не только для современников, но и для будущих поколений. Он коммуникативный и лаконичный и сможет затронуть широкую аудиторию в разных контекстах и ситуациях", — прокомментировали победу украинца члены жюри фестиваля.

Режиссер Алексей Радинский получил денежное вознаграждение в размере восьми тысяч евро (323 тысяч гривен).

Режиссер Алексей Радинский. Фото: Анастасия Мантач

О фестивале

Международный фестиваль короткометражного кино в Оберхаузене — один из старейших и значимых киносмотров такого типа в мире. В программе, как правило, нет жанровых ограничений.

В этом году фестиваль прошел с 26 апреля по 1 мая. В общей сложности члены жюри присудили 20 призов на сумму более 43 тысяч евро. Церемония награждения победителей состоялась в Лихтбургском доме кино в Оберхаузене.

Grand Prize for CHORNOBYL 22 and 19 more prizes just just been awarded. Смотреть все фильмчики, которые дают мне эти умопомрачительные фильмы! Смотреть все они online сегодня не 2 мая 10 pm CEST here: https://t.co/eHj3X7Lxvl

Free access, just request password pic.twitter.com/t4ccyc40UB — kurzfilmtage (@kurzfilmtage) May 1, 2023

Напомним, ранее мы писали, что украинский триллер "Эгрегор" выйдет на американских платформах. Также мы рассказывали, что в ТОП-100 лучших фильмов, снятых режиссером, попали пять работ украинок.