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Український трилер "Еґреґор" вийде на американських платформах: коли саме та під якою назвою

28 квітня 2023 17:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Український трилер "Еґреґор" вийде на американських платформах: коли саме та під якою назвою
Кадр з фільму "Еґреґор". Фото: planetakino.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно в український кінопрокат вийшов новий вітчизняний містичний трилер режисера Станіслава Капралова "Еґреґор". Головну роль в ньому виконала зірка телесеріалу "Кава з кардамоном", акторка Олена Лавренюк. Вже незабаром стрічку зможуть побачить й у США. 

Про це повідомляє Держкіно.

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Де можна буде подивитися фільм

Вже з 16 травня глядачі північноамериканського континенту зможуть побачити кінострічку на відомих платформах: 

  • iTunes
  • Amazon
  • Google Play
  • Xbox
  • Vudu
  • CABLE
  • iN Demand
  • AT&T
  • Vubiquity
  • DirecTV
  • Dish

Спеціально для північноамериканського континенту був презентований новий постер фільму. Слід зазначити, що за океаном стрічка "Еґреґор" вийде під іншою назвою. 

Постер українського фільму "Еґреґор" для північноамериканського прокату. Фото: Держкіно

Про що фільм 

В стрічці "Еґреґор" розповідається історія нью-йоркського детектива, який після отримання зашифрованого послання, відлітає до Львова, та ще не знає, що від нього залежить доля людства. Фільм наповнений сюжетними поворотами, та основною несподіванкою стане головний секрет життя детектива.

Зйомки "Еґреґор" тривали декілька років та проходили в Україні, Польщі та Сполучених Штатах Америки ще до повномасштабної війни. В стрічці знялись американський актор Омні Роуз, польські актори Данієль Ольбрихський, Анджей Зелінський та українська супермодель Валерія Караман.

Нагадаємо, раніше ми писали, що організатори Одеського міжнародного кінофестивалю відкрили прийом заявок у конкурсні програми 14-го ОМКФ. Також вони повідомили дати проведення кінофестивалю та його локації.

Водночас французький режисер Франсуа Озон записав відеозвернення до українців та запросив їх до кінотеатрів.

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