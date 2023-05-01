До ТОП-100 найкращих фільмів, які зняли режисерки, потрапили п'ять робіт українок

Зйомки кіно. Фото: колаж Новини.LIVE

Майже 400 кінознавців з 84 країн світу склали список найкращих фільмів, які відзняли режисерки. У престижному рейтингу зі 100 найкращих стрічок є пʼять від українок.

Про це повідомляє видання BBC.

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Українки в рейтингу

Фільми українсько-американської режисерки та акторки незалежного кіно Майї Дерен "Ритуал у перетвореному часі" 1946 року та "На березі" 1944-го посіли 95 та 82 місця відповідно. 1986 року Американський кіноінститут заснував премію її імені.

Дві стрічки в рейтингу й в Кіри Муратової. На 59-му місці розмістився фільм "Довгі проводи" (1971 рік), а на 48-му — "Астенічний синдром" (1989 рік). Перша стрічка отримала премію на Міжнародному кінофестивалі в Локарно, а двосерійна драма із гострим соціальним відтінком "Астенічний синдром" здобула спеціальний приз журі Берлінського кінофестивалю.

На 11-й сходинці престижного списку опинився фільм режисерки Лариси Шепітко "Сходження", знятий 1977 року.

Це військова драма за повістю Василя Бикова "Сотников". Фільм отримав кілька призів на Міжнародному кінофестивалі в Берліні, ставши першим радянським фільмом, відзначений вищою нагородою фестивалю — "Золотим ведмедем".

Нагадаємо, раніше ми писали, що український трилер "Еґреґор" вийде на американських платформах. Також ми розповідали, що українська режисерка Надія Парфан зняла свою стрічку "Це побачення" з програм престижних міжнародних кінофестивалів через росіян.