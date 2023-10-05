Фільм з Сердючкою, жахи про екзорцизм та дебют доньки Кардаш'ян: кінопрем'єри тижня

Постер фільму "Велика прогулянка". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири фільми. Серед них, зокрема, довгоочікувана комедія з Вєркою Сердючкою, Оленою Кравець та іншими зірками шоу-бізнесу та мультфільм, який озвучувала старша донька Кім Кардаш’ян.

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Велика прогулянка (Україна)

Сюжет розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає своєю. І поки родини з дітьми влаштовують розбірки біля водойми, неподалік з’являється політик-корупціонер, який сховав свої гроші саме в місці відпочинку головних героїв.

Допрем'єрний показ фільму пройшов ввечері 23 лютого 2022 року. Тоді на червоній доріжці одного зі столичних кінотеатрів були виконавці головних ролей Юрій Ткач, Олена Кравець, Олексій Завгородній, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун та інші. Вже наступного дня, через повномасштабну війну прокат стрічки було скасовано.

За цей час телеканал "Україна", який займався виробництвом "Великої прогулянки", припинив своє існування. Автор ідеї та сценарист, комік Гарік Бірча, захищає нашу країну на фронті в лавах ЗСУ. Він та деякі герої стрічки не завітали на цьогорічну прем’єру фільму, в якому, до речі, з’явились футболісти Андрій П'ятов та Євген Коноплянка.

Щенячий патруль: Мегакіно (США)

Робота над новим анімаційним фільмом стало дебютом для старшої доньки американської світської левиці, бізнесвумен Кім Кардаш'ян та репера Каньє Веста, Норт. Десятирічна дівчина дебютувала як акторка дубляжу.

У проєкті телеканалу Nickelodeon Норт взяла участь разом із зірковою матір’ю. У "Щенячому патрулі" дворічної давнини Кім Кардаш’ян озвучувала героїню, на ім'я Делорес і зараз знову повернулась я до цього персонажа.

Втім в Україні мультфільм дублювали, то ж глядачі не почують голоси членів відомої зіркові сімейки. В українській версії анімаційної стрічки лунатимуть шоумен Тімур Мірошниченко, його дружина, блогерка Інна Мірошниченко, телеведучий Григорій Решетнік та акторка Антоніна Хижняк.

Екзорцист. Вірянин (США)

За сюжетом, дві подружки безслідно зникають дорогою до школи. Через три дні пошуків дівчаток знаходять у дивному стані. Їхня відстороненість спершу сприймалась як наслідок довгого перебування у стресових умовах. Однак з часом дедалі яснішим стає те, що у подруг вселився диявол.

Фільм жахів є прямим продовженням однойменної стрічки, яка вийшла на екрани 1973 року. Вона стала шостою у франшизі. Окрім цього фільму, заплановано зйомки ще двох частин.

Хліб і сіль (Польща)

За сюжетом, Тимек, успішний піаніст, приїздить з Варшави до рідного містечка на літні канікули, де, здається, час зупинився. Його молодший брат Яцек теж талановитий піаніст, але замість планувати майбутнє, він убиває час, тиняючись із друзями. Тимек вливається в компанію давніх приятелів, але швидко розуміє, що провінційна рутина йому чужа.

Дебютний фільм режисера Даміана Коцура критики часто порівнюють із роботами Гаса Ван Сента та Міхаеля Ганеке. Стрічка отримала спеціальний приз журі у секції "Горизонти" на торішньому Венеціанському кінофестивалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого місяця. Також ми розповідали, що як пройшла зіркова прем'єра фільму "Велика прогулянка".