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Документалка о Елизавете II, Донбасс и дом с привидениями: кинопремьеры недели

12 октября 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Документалка о Елизавете II, Донбасс и дом с привидениями: кинопремьеры недели
Королева Великобритании Елизавета II. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли шесть фильмов. Среди них, в частности, документалка о покойной королеве Великобритании Елизаветы II и французская комедия об учителе, желающем отомстить своим бывшим ученикам.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Путь поколений (Украина)

Драма снята по сценарию продюсера, режиссера, журналиста и писателя Михаила Ухмана. Начиная с 2014 года, он воевал добровольцем в городах Пески и Марьинка. В то время у Михаила появились идеи о его будущих фильмах, документальных и игровых.

События ленты проходят в 2014 году на Донбассе. Назар с женой ждут рождения первенца. Чтобы спастись от боевых действий, охватывающих один за другим города востока Украины, они убегают. Несмотря на обещания быть всегда рядом с женой, он принимает решение взять в руки оружие и вступить в ряды защитников. Главные роли исполнили Владимир Николаенко и Лариса Руснак.

Снимали фильм в 2020 году в Донецкой области, недалеко от линии столкновения, а также в Киеве и на Волыни. Во время съемки использовали настоящую военную технику и оружие, а в кадре кроме актеров появлялись ветераны и военные, которые сегодня защищают Украину на фронте.

Фрилансер (США)

По сюжету, Мейсон Петис был спецназовцем, а ныне скучает по тем временам. Неожиданно его приглашают сопровождать журналистку. Ее карьера тоже пошла кувырком, и она тоже не хотела бы сидеть сложа руки. Вместе они отправляются в небольшую страну в Южной Америке. З

десь Клэр должен взять интервью у местного диктатора. Главные роли исполнили Джон Сина, Элисон Бри, Хуан Пабло Раба и Элис Ив.

Безумные деньги (США)

В биографической драме и комедии появились такие звезды, как Пол Дано, Сет Роген, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли, Себастиан Стэн и Америка Феррера. Лента снята по книге "Антисоциальная сеть", написанной в 2021 году Беном Мерзичем. Он занимается социальными исследованиями и пишет документальные книги. Ранее по мотивам его работ были сняты фильмы "21" и "Социальная сеть".

Мстительный учитель (Франция, Бельгия)

По сюжету комедии французский преподаватель вышел на пенсию. Но он не забыл ни одного из учеников, портивших ему жизнь в школе. А те уже взрослые: кто построил удачную карьеру бизнесмена, кто стал поп-звездой. Теперь главный герой вместе со своей мамой почтенного возраста разработал коварный план, как им всем отомстить. С этого и начинается многообразие юмористических событий.

Дом с привидениями (США)

По сюжету ужастика, семья переезжает в Новый Орлеан, надеясь начать жизнь с чистого листа. Впрочем, на новой локации дети видят странные метки, мать семейства Рэйчел преследует кукла, напоминающая погибшую дочь, а в подвале образуются трещины. Чтобы спасти семью, женщина должна разгадать страшную тайну места, где был построен дом.

Портрет королевы (Италия)

В этой документальной ленте, снятой режиссером Фабрицио Ферри по бестселлеру Паолы Кальветти, зритель посмотрит на покойную Елизавету II с точки зрения вошедших в историю знаковых снимков, ставших частью ее публичного образа.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат в прошлом месяце. Также мы рассказывали, что как прошла звездная премьера фильма "Большая прогулка".

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