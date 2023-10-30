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Демин эмоционально "прошелся" по украинскому певцу, который поет на русском

30 октября 2023 15:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Демин эмоционально осудил Кензова с Полтавы за его песни на русском языке
Радиоведущий Слава Демин в своем интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный ведущий на украинском радио, блогер Слава Демин высказался про певца Олега Кензова. В частности, мужчина прокомментировал тот факт, что популярный исполнитель из Полтавы продолжает исполнять свои песни на русском языке.

О песнях Олега Кензова Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Ведущий о русскоязычных песнях артиста

Украинский блогер напомнил о том, как недавно у Олега Кензова вышел клип на новую песню, где он плавает на роскошной яхте. Слава Демин напомнил, что ранее артист исполнял песню про Валерия Залужного, но продолжает фотографироваться у известных мест за границей.

"Он, как артист, позиционирующий себя украинским артистом, продолжает выпускать песни на русском языке. Недавно у Олега вышел клип "Я целую твои щеки", в этом клипе Олег так красиво плавает на яхте, а в Instagram фотографируется на фоне известных европейских достопримечательностей. Раньше Олег пел песню о Валерии Залужном", — отметил Слава Демин.

Слава Демин
Ведущий Слава Демин об Олеге Кензове на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Также он обратился и к самому Олегу Кензову, спросив у него, на какую аудиторию он работает. По словам украинского ведущего, сейчас, когда наступило такое сложное время в отношениях Украины и России, невозможно "просидеть на двух стульях одновременно".

"Почему новые песни на русском языке? Это на какую аудиторию рассчитано? Если на украинскую, то нужно быть артистом-камикадзе, чтобы выпускать песню на русском, если на российскую, тогда звание "Чмоня недели" подтверждается. Мне кажется, что в это время на двух стульях просидеть невозможно", — также подчеркнул украинский ведущий.

Что известно о новой песне Олега Кензова

Недавно украинский артист, который родился в Полтаве, презентовал клип на новую песню под названием "Я целую твои щеки". На видео Олег Кензов плывет на роскошной яхте вместе с молодой девушкой и поет на русском.

Эта песня сразу же получила громкую реакцию в сети Instagram, куда Олег разместил фрагмент со своего нового клипа.

Публикация со страницы Олега Кензова
Фрагмент из клипа Олега Кензова на новую песню "Я целую твои щеки". Фото: скриншот из Instagram

Под кадрами появились комментарии, где люди высказали свое мнение о песне и самом клипе, отметив, что сейчас это точно не оценят украинцы.

  • Почему мне так неприятно смотреть на то, как украинский мужик сейчас кайфует на яхте и очень этому радуется на оккупантском языке?
  • Олег, я думаю, ты знал, что восторга новая песня на русском языке не вызовет. Видео хорошее, но песня рассчитана на российскую аудиторию в караоке-баре или на другой пьяной вечеринке
  • Песня хорошая, но когда слышу русский, то становится очень жалко и дальше не хочется слушать
Комментарий со страницы Олега Кензова
Комментарий со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Олега Кензова
Комментарии со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Слава Демин рассказал, где сейчас певица София Ротару.

Ранее мы рассказывали о том, что радиоведущий Слава Демин признался, за какое интервью его больше всего хейтили.

Также мы сообщали о том, что известный певец Олег Кензов опозорился во время своего выступления в Бердянске.

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