Демин эмоционально осудил Кензова с Полтавы за его песни на русском языке

Радиоведущий Слава Демин в своем интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный ведущий на украинском радио, блогер Слава Демин высказался про певца Олега Кензова. В частности, мужчина прокомментировал тот факт, что популярный исполнитель из Полтавы продолжает исполнять свои песни на русском языке.

О песнях Олега Кензова Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Украинский блогер напомнил о том, как недавно у Олега Кензова вышел клип на новую песню, где он плавает на роскошной яхте. Слава Демин напомнил, что ранее артист исполнял песню про Валерия Залужного, но продолжает фотографироваться у известных мест за границей.

"Он, как артист, позиционирующий себя украинским артистом, продолжает выпускать песни на русском языке. Недавно у Олега вышел клип "Я целую твои щеки", в этом клипе Олег так красиво плавает на яхте, а в Instagram фотографируется на фоне известных европейских достопримечательностей. Раньше Олег пел песню о Валерии Залужном", — отметил Слава Демин.

Ведущий Слава Демин об Олеге Кензове на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Также он обратился и к самому Олегу Кензову, спросив у него, на какую аудиторию он работает. По словам украинского ведущего, сейчас, когда наступило такое сложное время в отношениях Украины и России, невозможно "просидеть на двух стульях одновременно".

"Почему новые песни на русском языке? Это на какую аудиторию рассчитано? Если на украинскую, то нужно быть артистом-камикадзе, чтобы выпускать песню на русском, если на российскую, тогда звание "Чмоня недели" подтверждается. Мне кажется, что в это время на двух стульях просидеть невозможно", — также подчеркнул украинский ведущий.

Что известно о новой песне Олега Кензова

Недавно украинский артист, который родился в Полтаве, презентовал клип на новую песню под названием "Я целую твои щеки". На видео Олег Кензов плывет на роскошной яхте вместе с молодой девушкой и поет на русском.

Эта песня сразу же получила громкую реакцию в сети Instagram, куда Олег разместил фрагмент со своего нового клипа.

Фрагмент из клипа Олега Кензова на новую песню "Я целую твои щеки". Фото: скриншот из Instagram

Под кадрами появились комментарии, где люди высказали свое мнение о песне и самом клипе, отметив, что сейчас это точно не оценят украинцы.

Почему мне так неприятно смотреть на то, как украинский мужик сейчас кайфует на яхте и очень этому радуется на оккупантском языке?

Олег, я думаю, ты знал, что восторга новая песня на русском языке не вызовет. Видео хорошее, но песня рассчитана на российскую аудиторию в караоке-баре или на другой пьяной вечеринке

Песня хорошая, но когда слышу русский, то становится очень жалко и дальше не хочется слушать

Комментарий со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram

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