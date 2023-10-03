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Дьомін висловився про отримання російського громадянства співачкою Анною Асті

3 жовтня 2023 14:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Українська співачка Анна Асті отримала російське громадянство — Дьомін висловився
Колишня учасниця гурту Artik&Asti Анна Асті на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український ведучий і блогер Слава Дьомін висловився про ситуацію зі співачкою Анною Асті. Радіоведучий, який активно розповідає про різних зірок та бере у них інтерв’ю, прокоментував той факт, що артистка отримала російське громадянство.

Свою думку Слава Дьомін висловив на власному каналі в YouTube.

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Думка про Анну Асті

Відомий радіоведучий продовжує коментувати різні актуальні новини, які стосуються зірок шоу-бізнесу. Цього разу "під роздачу" потрапила співачка українського походження Анна Асті, яка є колишньою учасницею гурту Artik&Asti.

Группа Artik&Asti
Гурт Artik&Asti під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Слава Дьомін зазначив, що нещодавно виконавиця вирішила отримати російське громадянство. Також він звернувся і до тих, хто продовжує слухати пісні Анни Асті, навіть незважаючи на те, що вона зрадила країну свого народження.

""Чмоня тижня" цього разу отримує Анна Асті. Спочатку хотів сказати, що україночка Анна Асті, а вже ні. Стало відомо, що днями Анночка отримала російське громадянство. Думаю, цим можна закінчити цю новину і запитати тих, хто в Україні продовжує слухати Анну Асті. Музика, все ж таки, поза політикою, чи, все ж, тепер ви зміните свою думку?" — звернувся до глядачів Слава Дьомін.

Зрада співачки

Днями співачка Анна Асті отримала російське громадянство, попри те, що вона народилася в Україні. Російська блогерка Альона Блін прокоментувала цю ситуацію і розповіла детально про неї.

"До 2023 року на території Росії у Анни Асті діяло ІП (індивідуальне підприємство), оформлене на паспорт. У лютому артистка його ліквідувала та зареєструвала нове ІП із повноцінним російським громадянством", — заявила російська блогерка.

Публікація з каналу Альони Блін
Публікація з каналу Альони Блін. Фото: скриншот з Telegram

Що відомо про Анну Асті

Артистка народилася в українському місті Черкаси та мала громадянство цієї країни. Декілька років тому вона вийшла заміж за російського бізнесмена та отримала посвідку на проживання в Росії. 

Анна Асти
Співачка Анна Асті під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Зараз невідомо, чи залишила Анна Асті паспорт українського громадянина, але точно відомо, що стосовно наявності російського громадянства співачка поки нічого не казала.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український ведучий Слава Дьомін розповів, де зараз співачка Гайтана. 

Раніше ми розповідали про те, що український радіоведучий Слава Дьомін висловився про повстання проти відомої блогерки у Польщі. 

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Анна Асті стала співачкою року в Росії.

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