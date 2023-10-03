Українська співачка Анна Асті отримала російське громадянство — Дьомін висловився

Колишня учасниця гурту Artik&Asti Анна Асті на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український ведучий і блогер Слава Дьомін висловився про ситуацію зі співачкою Анною Асті. Радіоведучий, який активно розповідає про різних зірок та бере у них інтерв’ю, прокоментував той факт, що артистка отримала російське громадянство.

Свою думку Слава Дьомін висловив на власному каналі в YouTube.

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Думка про Анну Асті

Відомий радіоведучий продовжує коментувати різні актуальні новини, які стосуються зірок шоу-бізнесу. Цього разу "під роздачу" потрапила співачка українського походження Анна Асті, яка є колишньою учасницею гурту Artik&Asti.

Гурт Artik&Asti під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Слава Дьомін зазначив, що нещодавно виконавиця вирішила отримати російське громадянство. Також він звернувся і до тих, хто продовжує слухати пісні Анни Асті, навіть незважаючи на те, що вона зрадила країну свого народження.

""Чмоня тижня" цього разу отримує Анна Асті. Спочатку хотів сказати, що україночка Анна Асті, а вже ні. Стало відомо, що днями Анночка отримала російське громадянство. Думаю, цим можна закінчити цю новину і запитати тих, хто в Україні продовжує слухати Анну Асті. Музика, все ж таки, поза політикою, чи, все ж, тепер ви зміните свою думку?" — звернувся до глядачів Слава Дьомін.

Зрада співачки

Днями співачка Анна Асті отримала російське громадянство, попри те, що вона народилася в Україні. Російська блогерка Альона Блін прокоментувала цю ситуацію і розповіла детально про неї.

"До 2023 року на території Росії у Анни Асті діяло ІП (індивідуальне підприємство), оформлене на паспорт. У лютому артистка його ліквідувала та зареєструвала нове ІП із повноцінним російським громадянством", — заявила російська блогерка.

Публікація з каналу Альони Блін. Фото: скриншот з Telegram

Що відомо про Анну Асті

Артистка народилася в українському місті Черкаси та мала громадянство цієї країни. Декілька років тому вона вийшла заміж за російського бізнесмена та отримала посвідку на проживання в Росії.

Співачка Анна Асті під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Зараз невідомо, чи залишила Анна Асті паспорт українського громадянина, але точно відомо, що стосовно наявності російського громадянства співачка поки нічого не казала.

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