Софію Стужук публічно принизили у Польщі – реакція Слави Дьоміна

Український ведучий Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Український радіоведучий і блогер Слава Дьомін розповів про те, як блогерка Софія Стужук зганьбилася у Польщі. За словами чоловіка, молода дівчина поїхала до сусідньої країни, щоб провести там один захід, але проти неї повстали українці, які там живуть.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Відомо, що нещодавно українська блогерка Софія Стужук поїхала до польської столиці, міста Варшава, щоб провести там спортивний захід зі своїми фоловерами. Втім, їй цього зробити не дали українці, які одразу ж повстали проти неї.

Люди вийшли з плакатами на мітинг проти блогерки, яка давно показала свою проросійську позицію.

Мітинг проти Софії Стужук у Варшаві. Фото: Instagram Софії Стужук

Сама ж Софія Стужук зовсім не зрозуміла, чому українці не дали їй провести цей захід, вважаючи, що вони їй просто заздрять.

Реакція Слави Дьоміна на ситуацію

Український радіоведучий заявив, що блогерка просто продовжує робити вигляд, що в країні, звідки вона родом, все тихо і спокійно. Слава Дьомін вважає ситуацію досить цинічною, адже Софія мовчить стосовно війни в Україні.

Крім того, він звернувся до українок, які досі підписані на блогерку та продовжують купувати курси. За словами Слави Дьоміна, люди просто викидають "у повітря" свої гроші.

"Так, Софія, це заздрість тому, як ти цинічно продовжуєш робити вигляд, що в твоїй рідній Україні нічого не відбувається. Але найбільше питання у мене до тих українок, які досі підписані на цю Стужук і продовжують купувати її курси. По факту, це інфоциганство, і ви віддаєте гроші ось так просто, в повітря", — звернувся на відео Слава Дьомін.

Він радить таким людям обрати іншу мотивацію, адже зараз існує безліч безкоштовних способів. Втім, ведучий вважає, що це справа кожного — кого читати і кому платити гроші.

Хто така Софія Стужук

Відома блогерка є досить скандальною особистістю, на неї було підписано дуже багато як українців, так і росіян. Після початку повномасштабної війни в Україні Софія жодного слова не сказала про це, а поїхала за кордон разом зі своїми дітьми, знайшла там собі чоловіка і народила четверту дитину.

Stories української блогерки Софії Стужук. Фото: скриншот з Instagram

Крім того, не так давно вона публічно відмовилася від своєї рідної країни, заявивши, що вона почала нове життя та не збирається повертатися назад.

Stories Софії Стужук стосовно її позиції про Україну. Фото: скриншот з Instagram

"Прошу з цих пір бачити мене людиною, яка звідти поїхала і будує своє життя спочатку. У мене немає планів повертатися. Я йду далі. Новим шляхом", — публічно заявила Софія Стужук.

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