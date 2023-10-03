Украинская певица Анна Асти получила российское гражданство — Демин высказался

Бывшая участница группы Artik&Asti Анна Асти на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался о ситуации с певицей Анной Асти. Радиоведущий, который активно рассказывает о разных звездах и берет у них интервью, прокомментировал тот факт, что артистка получила российское гражданство.

Свое мнение Слава Демин высказал на собственном канале в YouTube.

Читайте также:

Мнение об Анне Асте

Известный радиоведущий продолжает комментировать разные актуальные новости, касающиеся звезд шоу-бизнеса. В этот раз "под раздачу" попала певица украинского происхождения Анна Асти, которая является бывшей участницей группы Artik&Asti.

Группа Artik&Asti во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Слава Демин отметил, что недавно исполнительница решила получить российское гражданство. Также он обратился и к тем, кто продолжает слушать песни Анны Асти, даже не смотря на то, что она предала страну своего рождения.

""Чмоня недели" на этот раз получает Анна Асти. Сначала хотел сказать, что украиночка Анна Асти, а уже нет. Стало известно, что на днях Анночка получила российское гражданство. Думаю, этим можно закончить эту новость и спросить тех, кто в Украине продолжает слушать Анну Асти. Музыка, все-таки, вне политики, или, все же, теперь вы измените свое мнение?", — обратился к зрителям Слава Демин.

Предательство певицы

На днях певица Анна Асти получила российское гражданство, несмотря на то, что она родилась в Украине. Российская блогерша Алена Блин прокомментировала эту ситуацию и рассказала подробно о ней.

"До 2023 года на территории России у Анны Асти действовало ИП (индивидуальное предприятие), оформленное на паспорт. В феврале артистка его ликвидировала и зарегистрировала новое ИП с полноценным российским гражданством", — заявила российская блогерша.

Публикация с канала Алены Блин. Фото: скриншот с Telegram

Что известно об Анне Асте

Артистка родилась в украинском городе Черкассы и имела гражданство этой страны. Несколько лет назад она вышла замуж за российского бизнесмена и получила вид на жительство в России.

Певица Анна Асти во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Сейчас неизвестно, оставила ли Анна Асти паспорт украинского гражданина, но точно известно, что о наличии российского гражданства певица пока ничего не говорила.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Слава Демин рассказал, где сейчас певица Гайтана.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский радиоведущий Слава Демин высказался о восстании против известной блогерши в Польше.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Анна Асти стала певицей года в России.