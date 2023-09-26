Де зараз перебуває Гайтана — Слава Дьомін висловив свою думку

Відомий радіоведучий Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український радіоведучий і блогер Слава Дьомін розповів, де зараз перебуває співачка Гайтана. Чоловік, який постійно бере інтерв’ю у різних зірок, пояснив, куди зникла відома артистка з інформаційного простору та соціальних мереж.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Де зараз може перебувати Гайтана

Радіоведучий зазначив, що нещодавно українська співачка розмістила фото зі своїм чоловіком, з яким вона, ймовірно, перебуває у Швейцарії. До такого висновку Слава Дьомін прийшов через те, що не так давно чоловік Гайтани показував фото зі студії звукозапису в цій країні.

"Співачка Гайтана опублікувала нові фото з чоловіком і донькою, з якими вона виїхала за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Співачка разом з чоловіком Олександром зараз, ймовірно, перебувають у Швейцарії", — зазначив Слава Дьомін.

Український ведучий Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, він акцентував увагу і на тому, як виросла донька Гайтани та Олександра.

Радіоведучий Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Також український ведучий розповів, що він пропонував відомій артистці та її чоловікові та як вони реагували на його пропозицію.

"На фото видно, як підросла їхня спільна донечка, якій зараз шість років. Я декілька разів пропонував Олександру та Гайтані зробити інтерв’ю "Слава+", але поки вони не відповідають на повідомлення, хоча читають", — також додав український радіоведучий.

Гайтана на початку війни

На початку повномасштабного вторгнення українська виконавиця розмістила декілька постів стосовно війни, чого не сказати про її чоловіка, який увесь час мовчить щодо ситуації в країні.

Нещодавно українська співачка, яку не було давно видно в інформаційному просторі, розмістила перше з минулого року фото. На знімку Гайтана показала себе зі своїм чоловіком і донькою, з якими вона розважалася.

Публікація зі сторінки Гайтани. Фото: скриншот з Instagram

На фотографії відома виконавиця показала, наскільки вона щаслива поруч зі своєю сім’єю. А підписники написали багато позитивних коментарів, де висловили справжню радість стосовно появи Гайтани.

Як приємно бачити вас з сім’єю! Коли буде змога і натхнення, повертайтесь на сцену в Україну, ми на Вас дуже чекаємо!

Гайтана — унікальна співачка, прекрасна людина! Раді бачити! Також будемо щасливі чути оксамитовий голос України! З великою радістю згадую наші репетиції

Гайтаночко!!!!!! Нарешті я Вас бачу!!!!!! Сумую і мрію потрапити на Ваш концерт

Коментар зі сторінки Гайтани. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Гайтани. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український радіоведучий Слава Дьомін розповів, де зараз Андрій Доманський.

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