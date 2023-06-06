Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Анджеліни Джолі кардинально змінила імідж arrow

Донька Анджеліни Джолі кардинально змінила імідж

6 червня 2023 14:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Анджеліни Джолі кардинально змінила імідж
Анджеліна Джолі та донька Шайло. Фото: instagram.com/shiloh_jolie_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Анджеліна Джолі та її дочка Шайло прилетіли на Ямайку. У ці дні там відбувається міжнародний літературний фестиваль Calabash.

У соцмережі Instagram з'явилися перші знімки спільного виходу мами та доньки.

Читайте також:

На фото видно, що Шайло знову повернулася до чоловічого стилю та зробила коротку стрижку. Дівчина одягла чорну футболку та рвані джинсові шорти. Джолі одягла чорну мереживну сукню на бретельках.

Анджеліна Джолі з донькою. Фото: instagram.com/shiloh_jolie_official/
Анджеліна Джолі з донькою під час світського заходу кілька років тому. Фото: instagram.com/shiloh_jolie_official/

Раніше джерело, близьке до Анджеліни Джолі, заявило, що її колишній чоловік Бред Пітт намагався змусити її промовчати про його жорстоке поводження з дітьми. У свою чергу Джолі звинувачувала екс-дружина в тому, що він застосував фізичну силу щодо одного з їхніх дітей під час польоту приватним літаком у 2016 році, після чого вона вирішила розлучитися з ним.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2016 році. У експодружжя шестеро дітей: прийомні Пакс, Меддокс та Захара та біологічні Шайло, Вів'єн та Нокс.

Раніше Анджеліна Джолі повідомила, що відкриває власне ательє. Зірка буде шити одяг із переробленої тканини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB