Донька Анджеліни Джолі кардинально змінила імідж
Актриса Анджеліна Джолі та її дочка Шайло прилетіли на Ямайку. У ці дні там відбувається міжнародний літературний фестиваль Calabash.
У соцмережі Instagram з'явилися перші знімки спільного виходу мами та доньки.
На фото видно, що Шайло знову повернулася до чоловічого стилю та зробила коротку стрижку. Дівчина одягла чорну футболку та рвані джинсові шорти. Джолі одягла чорну мереживну сукню на бретельках.
Раніше джерело, близьке до Анджеліни Джолі, заявило, що її колишній чоловік Бред Пітт намагався змусити її промовчати про його жорстоке поводження з дітьми. У свою чергу Джолі звинувачувала екс-дружина в тому, що він застосував фізичну силу щодо одного з їхніх дітей під час польоту приватним літаком у 2016 році, після чого вона вирішила розлучитися з ним.
Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2016 році. У експодружжя шестеро дітей: прийомні Пакс, Меддокс та Захара та біологічні Шайло, Вів'єн та Нокс.
Раніше Анджеліна Джолі повідомила, що відкриває власне ательє. Зірка буде шити одяг із переробленої тканини.