Донька Анджеліни Джолі кардинально змінила імідж

Анджеліна Джолі та донька Шайло. Фото: instagram.com/shiloh_jolie_official/

Актриса Анджеліна Джолі та її дочка Шайло прилетіли на Ямайку. У ці дні там відбувається міжнародний літературний фестиваль Calabash.

У соцмережі Instagram з'явилися перші знімки спільного виходу мами та доньки.

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На фото видно, що Шайло знову повернулася до чоловічого стилю та зробила коротку стрижку. Дівчина одягла чорну футболку та рвані джинсові шорти. Джолі одягла чорну мереживну сукню на бретельках.

Анджеліна Джолі з донькою. Фото: instagram.com/shiloh_jolie_official/

Анджеліна Джолі з донькою під час світського заходу кілька років тому. Фото: instagram.com/shiloh_jolie_official/

Раніше джерело, близьке до Анджеліни Джолі, заявило, що її колишній чоловік Бред Пітт намагався змусити її промовчати про його жорстоке поводження з дітьми. У свою чергу Джолі звинувачувала екс-дружина в тому, що він застосував фізичну силу щодо одного з їхніх дітей під час польоту приватним літаком у 2016 році, після чого вона вирішила розлучитися з ним.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2016 році. У експодружжя шестеро дітей: прийомні Пакс, Меддокс та Захара та біологічні Шайло, Вів'єн та Нокс.

Раніше Анджеліна Джолі повідомила, що відкриває власне ательє. Зірка буде шити одяг із переробленої тканини.