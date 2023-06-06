Дочь Анджелины Джоли кардинально сменила имидж.

Анджелина Джоли и дочь Шайло. Фото: instagram.com/shiloh_jolie_official/

Актриса Анджелина Джоли и ее дочь Шайло прилетели на Ямайку. В эти дни там проходит международный литературный фестиваль Calabash.

В соцсети Instagram появились первые снимки совместного выхода мамы и дочери.

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На фото видно, что Шайло снова вернулась к мужскому стилю и сделала короткую стрижку. Девушка надела черную футболку и рваные джинсовые шорты. Джоли надела черное кружевное платье на бретельках.

Анджелина Джоли с дочерью. Фото: instagram.com/shiloh_jolie_official/

Анджелина Джоли с дочерью во время светского мероприятия несколько лет назад. Фото: instagram.com/shiloh_jolie_official/

Ранее источник, близкий к Анджелине Джоли, заявил, что ее бывший муж Брэд Питт пытался заставить ее умолчать о его жестоком обращении с детьми. В свою очередь Джоли обвиняла экс-супруга в том, что он применил физическую силу в отношении одного из их детей во время полета частным самолетом в 2016 году, после чего она решила расстаться с ним.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году. У экс-супругов шестеро детей: приемные Пакс, Меддокс и Захара и биологические Шайло, Вивьен и Нокс.

Ранее Анджелина Джоли сообщила, что открывает собственное ателье. Звезда будет шить одежду из переработанной ткани.