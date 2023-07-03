Донька Ані Лорак привітала мачуху з днем народження

Лілія, нова дружина колишнього чоловіка Ані Лорак. Фото: instagram.com/muratnalca/

Донька співачки Ані Лорак разом з батьком та його новою родиною відпочиває у Туреччині. 12-річна Софія на курорті оригінально привітала мачуху Лілію з днем народження.

Фото зі святкування поділився у своєму Instagram колишній чоловік Лорак.

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Новій дружині Мурата Налчаджиоглу, Лілії, виповнилося 27. День народження жінка святкувала кілька днів разом з донькою, чоловіком та падчеркою. Донка Ані Лорак прекрасно ладнає з новою дружиною свого батька. На спільних фото вона ніжно обіймає жінку, а під час святкування та навіть дозволила Софії "зарядити" тортом у власне обличчя.

Донька Ані Лорак з новою дружиною батька. Фото: instagram.com/muratnalca/

Донька Ані Лорак з новою дружиною батька. Фото: instagram.com/muratnalca/

Донька Ані Лорак з батьком. Фото: instagram.com/muratnalca/

Місяць тому бізесмен та ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу та його кохана Лілія побралися у розкішній резиденції під Києвом. Пара запросила близьких друзів та колег на святкування.

Мурат та Лілія разом майже два з половиною роки. Бізнесмен зробив романтичну пропозицію коханій у 2021 році.

До речі, ексчоловік Лорак має турецьке громадянство, та він не захотів виїжджати з України після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, цього року співачка Ані Лорак розсекретила свого бойфренда, з яким живе в Іспанії. Артистка опублікувала фото з чоловіком, який раніше був її "духовним наставником".

Раніше стало відомо, що російську столицю атакували десятки безпілотників. Увагу багатьох привернув загадковий дрон з ім’ям співачки Ані Лорак. Нібито він був придбаний на гроші так званого фонду помсти артистки. У соцмережах українці потролили співачку.