Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Ані Лорак привітала мачуху з днем народження arrow

Донька Ані Лорак привітала мачуху з днем народження

3 липня 2023 12:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Ані Лорак привітала мачуху з днем народження
Лілія, нова дружина колишнього чоловіка Ані Лорак. Фото: instagram.com/muratnalca/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька співачки Ані Лорак разом з батьком та його новою родиною відпочиває у Туреччині. 12-річна Софія на курорті оригінально привітала мачуху Лілію з днем народження.

Фото зі святкування поділився у своєму Instagram колишній чоловік Лорак.

Читайте також:

День народження у родинному колі

Новій дружині Мурата Налчаджиоглу, Лілії, виповнилося 27. День народження жінка святкувала кілька днів разом з донькою, чоловіком та падчеркою. Донка Ані Лорак прекрасно ладнає з новою дружиною свого батька. На спільних фото вона ніжно обіймає жінку, а під час святкування та навіть дозволила Софії "зарядити" тортом у власне обличчя.

Донька Ані Лорак з новою дружиною батька. Фото: instagram.com/muratnalca/  

 

Донька Ані Лорак з новою дружиною батька. Фото: instagram.com/muratnalca/  

 

Донька Ані Лорак з батьком. Фото: instagram.com/muratnalca/  

 

Місяць тому бізесмен та ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу та його кохана Лілія побралися у розкішній резиденції під Києвом. Пара запросила близьких друзів та колег на святкування.

Мурат та Лілія разом майже два з половиною роки. Бізнесмен зробив романтичну пропозицію коханій у 2021 році.

До речі, ексчоловік Лорак має турецьке громадянство, та він не захотів виїжджати з України після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, цього року співачка Ані Лорак розсекретила свого бойфренда, з яким живе в Іспанії. Артистка опублікувала фото з чоловіком, який раніше був її "духовним наставником".

Раніше стало відомо, що російську столицю атакували десятки безпілотників. Увагу багатьох привернув загадковий дрон з ім’ям співачки Ані Лорак. Нібито він був придбаний на гроші так званого фонду помсти артистки. У соцмережах українці потролили співачку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз