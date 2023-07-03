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Дочь Ани Лорак поздравила мачеху с днем рождения

3 июля 2023 12:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Ани Лорак поздравила мачеху с днем рождения
Лилия, новая жена бывшего мужа Ани Лорак. Фото: instagram.com/muratnalca/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь певицы Ани Лорак вместе с отцом и его новой семьей отдыхает в Турции. 12-летняя София на курорте оригинально поздравила мачеху Лилию с днем рождения.

Фото с празднования поделился в своем Instagram бывший муж Лорак.

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Новой жене Мурата Налчаджиоглу, Лилии, исполнилось 27. День рождения женщина праздновала несколько дней вместе с дочерью, мужем и падчерицей. Донка Ани Лорак прекрасно ладит с новой женой своего отца. На общих фото она нежно обнимает женщину, а во время празднования и даже позволила Софии "зарядить" тортом в собственное лицо.

Дочь Ани Лорак с новой женой отца. Фото: instagram.com/muratnalca/

 

Дочь Ани Лорак с новой женой отца. Фото: instagram.com/muratnalca/

 

Дочь Ани Лорак с отцом. Фото: instagram.com/muratnalca/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

Месяц назад бизесмен и экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и его возлюбленная Лилия поженились в роскошной резиденции под Киевом. Пара пригласила близких друзей и коллег на празднование.

Мурат и Лилия вместе почти два с половиной года. Бизнесмен сделал романтическое предложение любимой в 2021 году.

Кстати, у экс-супруга Лорак есть турецкое гражданство, но он не захотел выезжать из Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, в этом году певица Ани Лорак рассекретила бойфренда, с которым живет в Испании. Артистка опубликовала фото с мужчиной, ранее бывшим ее "духовным наставником".

Ранее стало известно, что российскую столицу атаковали десятки беспилотников. Внимание многих привлек загадочный дрон с именем певицы Ани Лорак. Якобы он был приобретен на деньги так называемого фонда мести артистки. В соцсетях украинцы потролили певицу.

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