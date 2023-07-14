Донька Бейонсе на підборах запалила з нею на одній сцені
Донька співачки Бейонсе продовжує вражати на концертах своєї мами. 11-річна Блу Айві запалила на підборах на сцені в рамках туру Renaissance.
Про це пише Daily Mail.
Передала естафету
На концерті у Філадельфії співачка Бейонсе вийшла на сцену разом з донькою Блу Айві. Дівчина у блискучому костюмі та на підборах станцювала під пісню My Power. Фанати були у захваті і почали ділитися відео виступу у соціальній мережі та коментувати шоу:
Blue Ivy CHEWED her dance up yet again😭😭😭 pic.twitter.com/tPfRfVTSdK— 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) July 13, 2023
@_nah_famm
Blue came out to Philyy!!! #fyp #beyonce #beyoncerenaissance #beyoncephilly #beyonceconcert #beehive #phillytiktok #blueivy♬ original sound - _nah_fam
- "Сцена у неї в крові і це неймовірно, як Бейонсе та Джей-Зі підтримують своїх дітей. Жодні гроші у світі не куплять любов"
- "Навіть не помітив підборів. Блу прекрасна"
- "Це шоу увійде в історію"
- "Це сталося на наших очах. Вона передала естафету"
Донька Бейонсе не вперше приєдналася до неї на сцені. Дівчинка виступала разом з нею у Парижі та Лондоні. Блу Айві старша з дітей Бейонсе та Джей-Зі. Також пара виховує близнюків Румі та Сір.
Нагадаємо, Бейонсе вразила фанатів виходом у вініловій мінісукні.
Раніше стало відомо, що Бейонсе не хоче підтримувати стосунки зі своїм зведеним братом-підлітком. Хлопець дуже страждає через таке ставлення зіркової родички.