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Донька Бейонсе на підборах запалила з нею на одній сцені

14 липня 2023 18:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Бейонсе на підборах запалила з нею на одній сцені
Співачка Бейонсе з дочкою. Фото: https://www.instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька співачки Бейонсе продовжує вражати на концертах своєї мами. 11-річна Блу Айві запалила на підборах на сцені в рамках туру Renaissance.

Про це пише Daily Mail.

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Передала естафету

На концерті у Філадельфії співачка Бейонсе вийшла на сцену разом з донькою Блу Айві. Дівчина у блискучому костюмі та на підборах станцювала під пісню My Power. Фанати були у захваті і почали ділитися відео виступу у соціальній мережі та коментувати шоу:

 

 

  • "Сцена у неї в крові і це неймовірно, як Бейонсе та Джей-Зі підтримують своїх дітей. Жодні гроші у світі не куплять любов"
  • "Навіть не помітив підборів. Блу прекрасна"
  • "Це шоу увійде в історію"
  • "Це сталося на наших очах. Вона передала естафету"

Донька Бейонсе не вперше приєдналася до неї на сцені. Дівчинка виступала разом з нею у Парижі та Лондоні. Блу Айві старша з дітей Бейонсе та Джей-Зі. Також пара виховує близнюків Румі та Сір.

Нагадаємо, Бейонсе вразила фанатів виходом у вініловій мінісукні.

Раніше стало відомо, що Бейонсе не хоче підтримувати стосунки зі своїм зведеним братом-підлітком. Хлопець дуже страждає через таке ставлення зіркової родички.

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