Дочь Бейонсе на каблуке зажгла с ней на одной сцене

Певица Бейонсе с дочерью. Фото: https://www.instagram.com/beyonce/

Дочь певицы Бейонсе продолжает поражать на концертах своей мамы. 11-летняя Блу Айви зажгла на каблуках на сцене в рамках тура Renaissance.

Об этом пишет Daily Mail.

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Передала эстафету

На концерте в Филадельфии певица Бейонсе вышла на сцену вместе с дочерью Блу Айви. Девочка в блестящем костюме и на каблуках станцевала под песню My Power. Фанаты были в восторге и начали делиться видео выступления в социальной сети и комментировать шоу:

Blue Ivy CHEWED her dance up yet again😭😭😭 pic.twitter.com/tPfRfVTSdK — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) July 13, 2023

"Сцена у нее в крови и это невероятно, как Бейонсе и Джей-Зи поддерживают своих детей. Никакие деньги в мире не купят любовь"

"Даже не заметил каблуки. Блу прекрасна"

"Это шоу войдет в историю"

"Это произошло на наших глазах. Она передала эстафету"

Дочь Бейонсе не в первый раз присоединилась к ней на сцене. Девочка выступала вместе с ней в Париже и Лондоне. Блу Айви старшая из детей Бейонсе и Джей-Зи. Также пара воспитывает близнецов Руми и Сир.

Напомним, Бейонсе поразила фанатов выходом в виниловом миниплатье.

Ранее стало известно, что Бейонсе не хочет поддерживать отношения со своим сводным братом-подростком. Парень очень страдает из-за такого отношения звездной родственницы.