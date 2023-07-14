Дочь Бейонсе на каблуке зажгла с ней на одной сцене

Дочь Бейонсе на каблуках зажгла с ней на одной сцене
Дочь певицы Бейонсе продолжает поражать на концертах своей мамы. 11-летняя Блу Айви зажгла на каблуках на сцене в рамках тура Renaissance.
Об этом пишет Daily Mail.
Передала эстафету
На концерте в Филадельфии певица Бейонсе вышла на сцену вместе с дочерью Блу Айви. Девочка в блестящем костюме и на каблуках станцевала под песню My Power. Фанаты были в восторге и начали делиться видео выступления в социальной сети и комментировать шоу:
Blue Ivy CHEWED her dance up yet again😭😭😭 pic.twitter.com/tPfRfVTSdK— 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) July 13, 2023
@_nah_famm
Blue came out to Philyy!!! #fyp #beyonce #beyoncerenaissance #beyoncephilly #beyonceconcert #beehive #phillytiktok #blueivy♬ original sound - _nah_fam
- "Сцена у нее в крови и это невероятно, как Бейонсе и Джей-Зи поддерживают своих детей. Никакие деньги в мире не купят любовь"
- "Даже не заметил каблуки. Блу прекрасна"
- "Это шоу войдет в историю"
- "Это произошло на наших глазах. Она передала эстафету"
Дочь Бейонсе не в первый раз присоединилась к ней на сцене. Девочка выступала вместе с ней в Париже и Лондоне. Блу Айви старшая из детей Бейонсе и Джей-Зи. Также пара воспитывает близнецов Руми и Сир.
Напомним, Бейонсе поразила фанатов выходом в виниловом миниплатье.
Ранее стало известно, что Бейонсе не хочет поддерживать отношения со своим сводным братом-подростком. Парень очень страдает из-за такого отношения звездной родственницы.