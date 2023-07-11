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Сімейна драма: поп-діва Бейонсе ігнорує свого зведеного брата-підлітка

11 липня 2023 13:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сімейна драма: поп-діва Бейонсе ігнорує свого зведеного брата-підлітка
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Бейонсе не хоче підтримувати стосунки зі своїм зведеним братом-підлітком. Хлопець дуже страждає через таке ставлення зіркової родички.

Про це пише Daily Mail.

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Хлопчик ніколи не бачив зіркової сестри та батька

Батько Бейонсе свого часу зрадив її матері з канадською акторкою Александрою Райт. В результаті роману народився 13-річний Ніксон, який ніколи не бачив, ані зіркових сестер, ані тата. Про це розповіла в інтерв'ю мама хлопчика.

"Він питає: "Чому вона не любить мене?", — говорить жінка про стосунки Бейонсе та її сина, — він інколи не мав можливості бути нормальною дитиною. Зв'язок з зірками впливає на дитину, вона втрачає свою особистість".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бейонсе живе на відстані 15 кілометрів від зведеного брата.

"Я думаю Бейонсе мила людина і вона мені не зробила нічого поганого. Я нічого не хочу від неї, хочу лише свободи та щастя для свого сина. Я сказала сину: "Популярність не те саме, що щастя. Тож ніколи не заздри", — розповіла мама Ніксона і додала, що її сина постійно питають у школі про його зв'язок з Бейонсе та фотографують.

 

Позашлюбний брат Бейонсе з мамою. instagram.com/Alexsandra Wright 

У 2009 році мама Бейонсе, Тіна, розлучилася з її батьком, після того к він закрутив роман з Александрою. У жінки народився син. Батько Бейонсе вимагав тест на батьківство, який довів його рідство з хлопчиком.

Батько Бейонсе пізніше одружився з колишньою моделлю Дженою Шармейн Авері. Мама співачки вийшла заміж актора Річарда Лоусона у 2015 році.

Раніше співачка Бейонсе ледь не оконфузилась на сцені.

Нагадаємо, актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що не дивлячись на те що любить свого позашлюбного сина, йому соромно за свою зраду. Актор не хотів завдавати болю ексдружині Марії Шрайвер.

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