Донька Вікторії Бекхем зробила макіяж маминою косметикою — відео

Донька Бекхем похизувалася навичками у макіяжі з косметикою мами
Донька дизайнерки та екссолістки Spice Girls Вікторії Бекхем Гарпер Севен вчиться у своєї мами секретам макіяжу. Дівчина показала, як підкреслює свою юність та красу.
Відео із донькою Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Гарпер Бекхем показала, як робить макіяж
13-річна донька дизайнерки віддає перевагу легкому та майже непомітному макіяжу. На відео Гарпер продемонструвала декілька штрихів, які робить у своїй beauty-рутині.
Дівчина використала сяючий праймер, вклала брови за допомогою гелю, а задля додаткового сяйва нанесла на щічки та ніс хайлайтер із перламутровим переливом. Губи донька Бекхем підкреслила прозорим блиском.
Для макіяжу Гарпер звісно використала косметику своєї мами з її нової колекції.
"Я бачу, що Гарпер Севен знову залізла до моєї косметички", — пожартувала Вікторія.
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