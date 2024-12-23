Донька Вікторії Бекхем зробила макіяж маминою косметикою — відео

Вікторія Бекхем з донькою Гарпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Донька дизайнерки та екссолістки Spice Girls Вікторії Бекхем Гарпер Севен вчиться у своєї мами секретам макіяжу. Дівчина показала, як підкреслює свою юність та красу.

Відео із донькою Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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13-річна донька дизайнерки віддає перевагу легкому та майже непомітному макіяжу. На відео Гарпер продемонструвала декілька штрихів, які робить у своїй beauty-рутині.

Дівчина використала сяючий праймер, вклала брови за допомогою гелю, а задля додаткового сяйва нанесла на щічки та ніс хайлайтер із перламутровим переливом. Губи донька Бекхем підкреслила прозорим блиском.

Для макіяжу Гарпер звісно використала косметику своєї мами з її нової колекції.

"Я бачу, що Гарпер Севен знову залізла до моєї косметички", — пожартувала Вікторія.

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